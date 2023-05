Instagram permettra de cacher vos publications à tous, sauf à vos amis proches

Selon un tweet de Alessandro Paluzzi, Instagram veut poster des publications de vous qui resteront cachées à tous sauf à vos amis proches.

D’après la capture d’écran incluse dans le tweet de Paluzzi, les utilisateurs d’Instagram publiant sur la plateforme pourront se rendre dans le nouvel onglet « Audience » et choisir que leurs messages soient visibles par tout le monde ou uniquement par les amis proches.

#Instagram is working on the ability to create posts visible only to Close Friends 👀 pic.twitter.com/VQPQ0qKeah —Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 4, 2023

Les utilisateurs pourraient choisir de faire en sorte que leurs Stories et leurs flux Instagram offrent un contenu exclusif à leurs amis proches. On peut supposer qu’il y aura un endroit sur Instagram où chaque utilisateur pourra créer une liste d’amis proches qui pourront voir les messages cachés à tous les autres.

Le mois dernier, Instagram a ajouté une fonctionnalité que beaucoup demandaient depuis un certain temps, à savoir la possibilité d’ajouter plusieurs liens au profil Instagram d’un utilisateur. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a admis qu’il s’agissait de l’une des fonctionnalités les plus demandées pour la plateforme.

Par ailleurs, Instagram permet désormais aux utilisateurs d’ajouter une bande sonore à une photo postée sur le fil d’actualité. Cette fonctionnalité est également testée sur le carrousel de publications et les notes d’Instagram. On ne sait pas encore quand la fonction « Amis proches » sera disponible.

Instagram a parcouru un long chemin depuis son lancement initial en tant qu’application de partage de photos qui incluait des filtres pouvant être utilisés sur les photos avant qu’elles ne soient partagées avec d’autres. Finalement, en empruntant à son rival Snapchat, Instagram a lancé sa fonctionnalité Stories qui montre les photos et les vidéos dans l’ordre où elles ont été postées pendant 24 heures. Il s’agit peut-être de la fonctionnalité la plus importante ajoutée à la plateforme. L’application compte désormais 2,35 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en mars dernier et Instagram vaudrait plus de 100 milliards de dollars.