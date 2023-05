IO 2023 : Google dévoilerait une série de mises à jour importantes en matière d’IA

La conférence I/O de Google aura lieu dans moins de deux jours, et un nouveau rapport de CNBC pourrait bien avoir révélé certaines des principales mises à jour axées sur l’IA qui seront annoncées à cette occasion.

L’un des principaux éléments sera un nouveau grand modèle de langage (LLM), PaLM 2, que CNBC décrit comme un LLM « à usage général » qui est « le plus récent et le plus avancé » de Google. Le LLM a apparemment effectué « un large éventail de tests de codage et de mathématiques, ainsi que des tests d’écriture créative et d’analyse », selon CNBC. Nul doute que Google a envie de montrer certaines de ces capacités sur scène. Le premier PaLM a été annoncé en avril 2022, quelques mois avant le récent boom de l’IA alimenté par des applications comme ChatGPT.

CNBC rapporte que Google annoncera également des « expériences génératives » pour la recherche et Bard, son chatbot alimenté par l’IA qu’elle a lancé à titre expérimental en mars, y compris l’extension de Bard aux langues japonaise et coréenne. Pour l’instant, Bard n’est disponible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Google dévoilera également d’autres outils d’IA axés sur Workspace, notamment « la génération de modèles dans Sheets et la génération d’images dans ses produits Slides et Meet », selon CNBC. La société a annoncé des fonctionnalités d’IA pour Gmail et Docs en mars, mais les a d’abord lancées auprès de « testeurs de confiance ». Nous devrons donc attendre pour voir si ces nouvelles fonctionnalités restent limitées ou si elles seront disponibles plus largement.

Bien que Google soit resté discret sur ces allégations, il n’est pas très surprenant que l’entreprise fasse une grande déclaration sur l’IA à l’occasion de la conférence I/O 2023. Avec la montée en puissance de ChatGPT d’OpenAI et les efforts agressifs de Microsoft en matière d’IA, Google a récemment mis l’IA au centre de presque toutes ses activités et a même procédé à des changements organisationnels massifs destinés à faire avancer ses travaux en matière d’IA.

Pas uniquement centrée sur l’IA

Mais la conférence I/O ne sera pas uniquement consacrée à l’IA. La société a déjà annoncé le Pixel Fold et a promis d’en dire plus à ce sujet lors de l’événement. Une annonce d’Amazon, désormais supprimée, a révélé une série de détails sur la Pixel Tablet, laissant penser qu’elle sera présente à l’événement. Et nous avons vu des fuites du Pixel 7a depuis des semaines, et une révélation qu’il sera au moins lancé en Inde.

La I/O 2023 promet d’être un événement bien rempli, et les festivités commenceront à 19 heures, heure française, ce mercredi 10 mai.