La refonte de l’écran du Galaxy Z Flip 5 est confirmée par un étui officiel de Samsung

Cette année marque le début d’une nouvelle ère pour les smartphones pliables. Des entreprises comme Google et OnePlus entrent dans la danse et sortent leurs propres appareils (le Google Pixel Fold, le OnePlus V Flip et le OnePlus V Fold). Cela signifie que Samsung va enfin faire face à une concurrence significative dans le marché des appareils pliables pour la première fois (en dehors de la Chine, bien sûr).

C’est pourquoi le géant technologique coréen se prépare à apporter des améliorations massives à sa gamme Z, y compris un écran de couverture plus grand sur le prochain Galaxy Z Flip 5. Après avoir présenté un rendu du nouveau design de l’écran secondaire, l’éminente source @IceUniverse a maintenant partagé un autre tweet qui corrobore sa fuite originale.

The Samsung Galaxy Z Flip5 protective case has leaked, confirming its unique “folder screen” design. pic.twitter.com/8x7s0gdDJP — Ice universe (@UniverseIce) May 5, 2023

L’image montre un étui officiel du Galaxy Z Flip 5, dont la disposition confirme le « design unique de l’écran secondaire » de l’appareil. Il convient de noter que @IceUniverse est l’un des spécialistes les plus fiables en matière de technologie et que ses antécédents concernant Samsung sont impeccables.

Nous pouvons également voir les découpes pour les deux caméras à l’arrière du smartphone, ainsi qu’un flash LED. Pendant ce temps, la configuration du boîtier indique également un port de charge USB-C et un capteur d’empreintes digitales incrusté dans la touche d’alimentation sur le côté. Le fait que le Galaxy Z Flip 5 soit doté d’un écran de couverture plus grand est une bonne nouvelle, quel que soit l’angle sous lequel on l’envisage. Comme l’indiquaient les précédentes rumeurs, l’écran supplémentaire sera utilisé pour une série de widgets développés par Samsung.

Les détails que nous pouvons déduire de ces photos correspondent assez bien à ce que nous avons entendu et vu jusqu’à présent à propos de ce smartphone. Selon les dernières rumeurs, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 seront tous deux lancés à la fin du mois de juillet.

Samsung doit performer

La plupart des smartphones pliables à clapet sur le marché, comme le Moto Razr (2022) et le OPPO Find N2 Flip, sont dotés d’écrans plus grands que le Galaxy Z Flip 4, largement considéré comme l’un des meilleurs smartphones pliables à acheter en 2023. Une augmentation de la taille était donc attendue depuis longtemps.

En 2022, Samsung a décidé d’aller à l’encontre de ce qui n’était techniquement pas cassé au départ, peut-être parce que le Galaxy Z Flip 3 était le smartphone pliable le plus vendu de tous les temps. Ainsi, l’entreprise n’a pratiquement rien changé à l’extérieur de son emblématique téléphone pliable. Cela dit, avec le recul, recycler le même design n’aurait peut-être pas été idéal.

Samsung devra améliorer le smartphone pliable s’il veut conserver sa couronne.