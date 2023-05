Microsoft aiderait AMD à se développer dans les puces d’intelligence artificielle

AMD bénéficie d’une aide importante pour la production de son chipset Athena AI, Microsoft contribuant au financement du développement d’AMD.

Les chipsets dédiés sont de plus en plus importants à mesure que les entreprises intègrent l’IA dans une variété de systèmes et de produits. AMD travaille au déploiement de son chipset Athena AI, et Bloomberg, affirme que Microsoft et AMD sont partenaires sur ce chipset. Microsoft fournit des ressources d’ingénierie pour soutenir les développements d’AMD.

Les deux entreprises souhaitent que la puce Athena AI concurrence les chipsets de NVIDIA, qui dominent actuellement le marché de l’IA avec une part de marché estimée à 80 %. Bien qu’aidant AMD à mieux concurrencer NVIDIA, Microsoft continuera à s’approvisionner en puces auprès du fabricant de GPU, en plus de l’accord conclu avec AMD.

« Nous sommes très enthousiastes quant à notre opportunité dans le domaine de l’IA », a déclaré Lisa Su, PDG d’AMD, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « Il s’agit de notre priorité stratégique numéro un. Nous sommes au tout début de l’ère informatique de l’IA, et le taux d’adoption et de croissance est plus rapide que n’importe quelle autre technologie dans l’histoire récente ».

Plusieurs centaines d’employés de la division Silicon de Microsoft travailleraient sur le projet et l’entreprise aurait déjà investi environ 2 milliards de dollars dans son développement. Frank Shaw, porte-parole de Microsoft, a toutefois nié qu’AMD soit impliquée dans Athena.

Microsoft investit énormément dans l’IA

L’explosion de la popularité des services d’intelligence artificielle tels que ChatGPT d’OpenAI stimule la demande de processeurs capables de gérer les énormes charges de travail de calcul nécessaires à leur fonctionnement. La part de marché écrasante de NVIDIA dans le domaine des unités de traitement graphique (GPU) — des puces spécialisées qui fournissent la puissance de calcul nécessaire — lui permet de dominer ce secteur. Il n’existe actuellement aucune alternative appropriée, et c’est un problème pour des entreprises comme Microsoft qui ont besoin des onéreux processeurs de NVIDIA pour alimenter les différents services d’intelligence artificielle fonctionnant dans son cloud Azure.

L’avantage pour Microsoft est qu’un marché plus compétitif pour le matériel accélérant l’IA peut permettre d’économiser sur les coûts des serveurs, car l’entreprise cherche à intégrer des fonctions d’IA dans de plus en plus de ses produits. Par exemple, Microsoft travaillerait sur une version privée de ChatGPT à proposer aux entreprises, dont le coût d’exploitation pourrait être « 10 fois » supérieur à celui de la version normale de ChatGPT ; si le matériel serveur nécessaire pour faire fonctionner ces modèles d’IA générative est moins cher, Microsoft pourrait baisser ses prix, ses coûts, ou les deux, pour rendre ces produits plus attrayants.