La fiche technique du Moto Razr 40 Ultra a été divulguée dans son intégralité

Le futur smartphone pliable Moto Razr 40 Ultra fait les gros titres depuis quelques semaines. Il s’agit du successeur très attendu du Moto Razr 5G lancé en 2022. Le Moto Razr 40 Ultra sera en concurrence avec des appareils tels que l’OPPO Find N2 Flip et le futur Galaxy Z Flip 5. Le smartphone pliable Moto Razr, qui sera bientôt annoncé, a fait l’objet de quelques fuites par le passé, mais la dernière fuite ne laisse rien à l’imagination.

Au début de l’année dernière, le lancement du Moto Razr 3 (qui devrait désormais s’appeler Razr 40 Ultra) a été confirmé par les dirigeants de Motorola. Récemment, la société a laissé entendre que le Razr serait équipé d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Aujourd’hui, la fiche technique complète du Moto Razr 40 Ultra a fait surface, grâce à XDA Developers.

Tout d’abord, Motorola devrait lancer deux variantes de son prochain Razr pliable — un modèle phare et une variante « Lite ». Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations disponibles pour la variante non-ultra, voyons ce que le Moto Razr 40 Ultra offrira.

Le Moto Razr 40 Ultra sera doté d’un écran pliable AMOLED d’une résolution full HD (2640 x 1080 pixels) avec un support HDR. L’écran principal aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz, mais rien n’est encore confirmé. Le smartphone devrait être doté d’un écran extérieur d’une résolution de 1056 x 1066 pixels, ce qui correspond au design carré des images divulguées.

Alors que de nombreuses fuites ont suggéré que nous aurions un écran extérieur de 3,5 pouces, la fuite de XDA ne contient aucune information sur la taille de l’écran extérieur. Le smartphone sera probablement doté d’un dos en verre pour la moitié inférieure de la coque, tout en étant entouré d’un châssis en aluminium. L’écran extérieur devrait offrir une tonne d’options de personnalisation pour améliorer sa praticité et sa fonctionnalité.

Bientôt disponible !

Le Moto Razr 40 Ultra, comme mentionné plus haut, sera propulsé par le Snapdragon 8+ Gen 1, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage embarqué. Le smartphone supportera la double SIM et l’e-SIM, ainsi que des capteurs comme le NFC et un capteur d’empreintes digitales. Il devrait également inclure une batterie d’une capacité de 3 640 mAh avec un support de charge rapide de 33 W. Le Razr 40 Ultra sera livré avec Android 13.

En outre, selon la fuite, le Razr 40 Ultra devrait être équipé d’un capteur primaire Sony IMX563 de 12 mégapixels et d’un capteur ultra-large SK Hynix Hi1336 de 13 mégapixels. L’écran pliable devrait accueillir une caméra frontale OmniVision OV32B40 de 32 mégapixels.

Le Moto Razr 40 Ultra devrait être disponible en noir, en bleu et dans une édition spéciale de couleur « Burberry ».