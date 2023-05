Le Nokia XR21 est officiel, et il est extrêmement robuste !

HMD Global a fait sa première incursion dans l’arène des smartphones robustes avec le Nokia XR20 de 2021, apportant un design durable et des spécifications de milieu de gamme sous le capot. Nous avons déjà vu une fuite importante le mois dernier, mais HMD a officiellement annoncé un successeur.

Après des rumeurs, HMD Global a annoncé le Nokia XR21, le dernier smartphone robuste de l’entreprise. Il s’agit d’un smartphone étanche (IP68) doté d’un boîtier élégant conforme à la norme militaire MIL-STD-810H. Il répond aux normes IP69K pour être à l’épreuve des chutes, de la poussière, de l’eau et de la vie, indique la société.

Ce dernier point représente un bond en avant par rapport à l’ancien téléphone, dont l’indice IP68 est encore excellent, puisqu’il est capable de résister à des jets d’eau chaude à haute pression. HMD affirme même que le nouveau smartphone peut résister à un nettoyeur haute pression.

Adam Ferguson, responsable du marketing pour les téléphones Nokia chez HMD Global, explique : « Il est idéal pour remédier aux craintes liées au manque de batterie ou à la peur de casser son téléphone. Soumis aux conditions les plus extrêmes, le Nokia XR21 s’est montré capable de résister à un jet d’eau d’une pression de 100 bars, jusqu’à 80 °C. Nous sommes tellement confiants de la durabilité du Nokia XR21 que nous proposons une garantie d’un an de remplacement de l’écran ».

Le smartphone est doté d’un châssis en aluminium 100 % recyclé et de matériaux résistants, ainsi que d’une protection Gorilla Glass Victus de Corning. Son écran de 6,49 pouces d’une résolution full HD+ est plus petit, mais il est doté d’un écran LCD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a deux boutons programmables, ce qui vous permet de rendre vos tâches les plus fréquentes plus accessibles.

Le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 695 5G et fonctionne sous Android 12 avec trois ans de mises à jour logicielles et quatre ans de mises à jour de sécurité. Il est doté d’une caméra principale de 64 mégapixels et d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels, mais l’optique ZEISS a disparu. La caméra frontale passe de 8 à 16 mégapixels. Il conserve la prise audio de 3,5 mm, les haut-parleurs stéréo et le système audio spatial OZO.

Une autonomie nettement meilleure que son prédécesseur

La batterie a une capacité de 4 800 mAh, une amélioration par rapport à la batterie de 4 630 mAh de son prédécesseur, et il y a aussi une charge rapide de 33W, mais il n’y a pas de charge sans fil qui était présente dans le XR20. Il est intéressant de noter que l’entreprise vante 60 % de charges supplémentaires à vie pour cette batterie par rapport au Nokia XR20. Cela semble fantastique, mais cela signifie simplement que la batterie conserve 80 % de sa capacité après 800 cycles de charge, ce qui correspond aux smartphones classiques. Cela signifie que la batterie du Nokia XR20 s’est malheureusement dégradée plus rapidement que celle des smartphones classiques. On aurait aimé que HMD s’inspire de OPPO en annonçant 1 600 cycles de charge avant d’atteindre une capacité de 80 %.

Le Nokia XR21 est disponible dans les coloris Pine Green et Midnight Black en France dès aujourd’hui à 599 euros.