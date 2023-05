Désormais, les icônes bleues de vérification de Gmail s’affichent également

Gmail va commencer à afficher une coche bleue d’aspect familier à côté du nom de l’expéditeur pour vérifier son identité. Dans un article de blog, Google adopte un nouveau système d’identité dans Gmail qui permet de cocher l’adresse électronique de l’expéditeur.

La coche bleue, qui ressemble à celle que l’on voit sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, a été conçue pour aider les utilisateurs à déterminer si l’expéditeur est une entreprise légitime ou un arnaqueur. Les badges bleus vérifiés pour Gmail ont déjà commencé à être distribués et seront disponibles pour les utilisateurs payants de Google Workspace ainsi que pour toute personne possédant un compte Google standard.

Le nouveau système de vérification des e-mails dans Gmail fait partie de l’initiative BIMI (Brand Indicators for Message Identification) lancée il y a deux ans par Google. Au lieu d’utiliser des avatars de profil génériques pour les expéditeurs de courrier électronique, Google a commencé à demander aux entreprises et aux organisations de vérifier leur identité et d’obtenir une image de profil spéciale représentant le logo de la marque.

Les utilisateurs peuvent ainsi facilement identifier si l’expéditeur est une entité de confiance, comme une institution bancaire ou un établissement d’enseignement. Les entreprises qui ont déjà été vérifiées par le BIMI recevront bientôt leur badge bleu. L’ajout d’une coche pour l’adresse électronique est essentiellement un identifiant visuel supplémentaire, qui s’appuie sur le facteur de confiance que le symbole de la coche bleue a établi au fil des ans sur l’internet.

Une avancée positive vers une boîte aux lettres électronique plus sûre

Les escroqueries et les attaques par hameçonnage effectuées par l’intermédiaire des e-mails entraînent chaque année des pertes de centaines de millions d’euros.

Les initiatives BIMI et de badge de Google ne sont pas infaillibles, mais elles résolvent dans une large mesure le problème de l’usurpation d’identité. Google n’accordera des avatars de logo de marque (ci-dessus) et une coche bleue qu’aux demandeurs qui ont déjà mis en œuvre le système DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) et qui ont également été approuvés par des autorités de certification externes telles qu’Entrust ou DigiCert.

Haha 😎 — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2023

Elon Musk, quant à lui, trouve amusant le système de coche bleue de Google pour les adresses électroniques dans Gmail. Twitter, qui appartient désormais à Musk, est la plateforme qui a vraiment popularisé la tendance des comptes vérifiés avec une coche bleue distincte. Ce signe est synonyme d’authenticité et de crédibilité. Mais sous le régime de Musk, cette coche est devenue un produit courant que n’importe quel troll en ligne peut acheter pour seulement 8 euros par mois.

Gmail déploie des coches vérifiées à partir d’aujourd’hui sur les comptes Workspace et les comptes Google personnels, de sorte que vous pourriez bientôt voir des coches bleues envahir vos courriers électroniques.