Les Google Pixel Buds A-Series pourraient être lancés dans le coloris « Sky Blue »

L’excitation pour la Google I/O et les produits que Google devrait dévoiler lors de l’événement devient de plus en plus palpable. Cependant, alors que nous sommes occupés à regarder le Pixel 7a, le Pixel Fold et la Pixel Tablet, il y a un autre produit qui devrait être dévoilé lors de l’événement et auquel nous n’avons pas prêté beaucoup d’attention : les Pixel Buds A-Series en « Sky Blue ».

Aujourd’hui, une nouvelle fuite a fait surface et nous donne un meilleur aperçu des actuels Pixel Buds A-Series, mais dans la nouvelle teinte bleu pastel. Comme l’indiquaient les fuites précédentes, la nouvelle couleur bleu ciel sera présente à l’intérieur du couvercle de l’étui de la batterie et sur les écouteurs eux-mêmes.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un nouveau produit. Les Pixel Buds A-Series existent depuis presque exactement un an maintenant, et ont été lancés comme une option d’écouteurs abordable pour accompagner le Pixel 6a lors de son lancement. Cependant, maintenant avec la sortie imminente du Pixel 7 a dans quelques jours, les Pixel Buds A-Series ont fait leur retour avec la nouvelle couleur.

« Sky Blue » devrait correspondre presque exactement à la teinte « Arctic Blue » dans laquelle nous nous attendons à ce que le Pixel 7a soit livré, qui ressemble à un bleu pastel très atténué. Bien sûr, comme il s’agit simplement d’un relancement dans une nouvelle couleur, il n’y a pas vraiment de différences à attendre en ce qui concerne les spécifications ou les performances.

Un produit déjà connu

Les Pixel Buds A-Series ressemblent presque exactement aux Pixel Buds originaux, sans la charge sans fil, la réduction active du bruit et d’autres fonctionnalités « Pro ». Cependant, lors du lancement, ils ont été crédités d’avoir presque complètement résolu les gênantes coupures dont souffraient les Pixel Buds originaux. Selon cette fuite, le prix de ces écouteurs ne devrait pas changer par rapport au prix actuel de 99 euros.

On ne sait pas si ces écouteurs seront livrés en tant qu’article bonus ou avec une réduction significative lors de l’achat du Pixel 7a depuis le Google Store, mais cette possibilité est très probable étant donné les offres de l’année dernière pour le Pixel 6a. Quoi qu’il en soit, on peut les considérer comme une option très viable pour les nouveaux propriétaires de Pixel 7a qui veulent des écouteurs, mais n’ont pas besoin de fonctionnalités « Pro », avec le bonus supplémentaire que vous pouvez assortir les couleurs à votre nouveau smartphone.