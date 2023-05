Microsoft Edge perd du terrain face à Safari, malgré ses efforts en matière d’IA

Google Chrome est incontestablement le navigateur Internet le plus utilisé au monde. Il n’est pas nécessaire de consulter les statistiques pour savoir qu’il est le premier choix de milliards d’utilisateurs sur des appareils mobiles ou des ordinateurs. Mais selon de récentes statistiques, le deuxième navigateur le plus utilisé est un candidat improbable, même s’il y a une différence significative en termes de parts de marché.

De nombreux navigateurs de bureau continuent de se disputer les utilisateurs et, en avril 2023, Safari d’Apple a dépassé Microsoft Edge en termes de parts de marché mondiales, selon les données recueillies par StatCounter.

Bien que les parts de marché des navigateurs soient toujours au coude à coude, les chiffres d’avril de Safari s’élèvent à 11,89 %, tandis que Edge a terminé le mois à 10,95 %. Malgré cela, les deux navigateurs restent à la traîne de Google Chrome, qui conserve sa première place avec plus de 60 %.

Ces chiffres sont d’autant plus intéressants que Microsoft a investi massivement dans l’intelligence artificielle au cours des derniers mois. Le partenariat de plusieurs milliards de dollars de la marque avec OpenAI lui a permis d’inonder son navigateur Edge et sa recherche Bing avec le chatbot ChatGPT, dans le but d’attirer davantage d’utilisateurs. Cependant, il semble qu’il y ait encore du travail à faire du côté de Microsoft.

Le navigateur Edge mis à jour par l’IA et la recherche Bing ont peut-être suscité l’intérêt des utilisateurs lors de leur sortie, mais les chiffres récents pourraient s’expliquer par le nombre d’appareils en circulation.

Ces chiffres concernent les navigateurs de bureau, mais les statistiques sont beaucoup plus claires pour les appareils mobiles. En mai 2022, Atlas VPN a partagé une étude détaillant que le navigateur Safari d’Apple servait plus d’un milliard de personnes sur tous les types d’appareils, y compris les iPhone et les ordinateurs Mac. En comparaison, Microsoft Edge desservait environ 212 695 000 utilisateurs. Bien que Microsoft Edge soit compatible avec des appareils et des systèmes concurrents, la marque pourrait ne pas avoir une portée aussi grande étant donné qu’elle s’appuie principalement sur les ordinateurs de bureau.

Le mobile en moins…

Actuellement, Microsoft ne fabrique pas ses propres smartphones en masse, à l’exception d’appareils novateurs tels que le Surface Duo. De son côté, Apple propose également son navigateur Safari sur les iPhone de toutes les générations. Google est partenaire de plusieurs marques de smartphones dans le monde qui utilisent son navigateur Chrome, en plus d’utiliser l’application sur ses propres appareils Pixel.

Microsoft continue d’ajouter des fonctionnalités à son navigateur pour encourager les utilisateurs à privilégier Edge et Bing par rapport à d’autres navigateurs et moteurs de recherche. Un utilisateur de Reddit a souligné que si vous recherchez « Google », Bing vous donnera des raisons pour lesquelles Bing est préférable. Un autre utilisateur de Reddit a trouvé une fonction qui affiche un écran partagé avec les résultats de chat de Bing lorsque les utilisateurs tentent d’utiliser Google Bard sur Microsoft Edge.

Apple a pris des mesures analogues, notamment en imposant une limite d’âge de 17 ans et plus pour les applications utilisant l’IA, telles que Microsoft Edge et l’application de messagerie BlueMail, qui comprend des fonctions de ChatGPT, sur l’App Store d’Apple. En revanche, aucune restriction d’âge n’est imposée sur le Google Play Store.