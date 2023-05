Chrome retire l’icône du cadenas pour les sites HTTPS

Dans le courant de l’année, le navigateur Web Chrome affichera une icône « réglage » au lieu d’un cadenas. Google explique que cela ne signifie pas qu’un site est digne de confiance et que les utilisateurs savent ainsi qu’ils peuvent cliquer sur l’icône pour obtenir davantage d’informations et ajuster les paramètres, puisqu’elle ressemble davantage à une application de paramétrage classique.

La plupart des navigateurs modernes utilisent une icône en forme de cadenas pour vous indiquer si vous visitez un site qui utilise le protocole HTTPS pour des connexions sécurisées ou non. Toutefois, Google précise que, ces dernières années, le protocole HTTPS est devenu la règle plutôt que l’exception… et que même les sites d’hameçonnage utilisent aujourd’hui le protocole HTTPS.