Selon une source, le Pixel 7a sera le dernier smartphone de la série de Google

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’événement I/O de Google, au cours duquel il y a de fortes chances que l’entreprise dévoile officiellement le Pixel 7a. Si Google devrait révéler son prochain smartphone de milieu de gamme, le Pixel 7a, le 10 mai, selon une source, l’appareil pourrait être le dernier smartphone abordable de l’entreprise.

Le Pixel 3a de 2019 était le premier smartphone de milieu de gamme de Google. Avec un prix de départ de 400 dollars, il était beaucoup plus abordable que le Pixel 3 à 799 dollars. Il offrait les caractéristiques essentielles du Pixel 3, y compris les caméras, pour la moitié du prix, et c’est précisément ce qui en a fait un énorme succès.

Avec le Pixel 6a de l’année dernière, Google a un peu changé les choses en équipant le smartphone de la même puce haut de gamme que la série phare Pixel 6. Le système de caméra de l’appareil n’était pas aussi performant que celui du Pixel 6, mais il était tout de même assez bon et en faisait l’un des meilleurs photophones de l’année.

Si l’on en croit les rumeurs, le Pixel 7a de cette année aura la même puce et peut-être même de meilleures caméras que le Pixel 7 principal. Cela pourrait cannibaliser les ventes du Pixel 7. Le Pixel 7a aurait un écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, la puce Tensor G2, la technologie de reconnaissance faciale, une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra frontale de 10,8 mégapixels et le support de la charge sans fil.

Selon les rumeurs, il coûterait 499 dollars, soit 50 dollars de plus que le Pixel 6 a. Pour rappel, le Pixel 7 de 6,3 pouces est proposé à partir de 599 dollars (649 euros en France).

Yogesh Brar pense que tout cela est le signe que le Pixel 7a marquera la fin de la série « a ». Il affirme qu’à l’avenir, l’entreprise ne sortira que des modèles Pixel standard et Pro, ainsi qu’un modèle pliable.

Pixel a series seems to be coming to an end. With the spec and price bump on the Pixel 7a, it is certain that there won’t be any 8a coming.

Google will likely stick with vanilla and Pro models alongside a foldable going forward. Something similar might happen with Samsung

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 1, 2023