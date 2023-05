Une fuite d’iOS 17 montre à quoi pourraient ressembler les applications mises à jour d’Apple

Selon les rumeurs, iOS 17 apportera des changements assez importants — et grâce à de nouvelles maquettes des applications mobiles d’Apple, nous pouvons voir à quoi ressembleront certains de ces changements à l’écran.

Ces maquettes proviennent de l’informateur @analyst941 sur Twitter relayé par MacRumors, et sont apparemment basées sur des informations internes concernant la prochaine mise à jour iOS 17. Nous pouvons voir un nouveau look pour l’application Wallet, l’application Santé et le sélecteur de fond d’écran.

This is the new home of the Wallet app in iOS 17.

• Swipe down to Search anywhere.

• Sorted tabs for everything.

• Apple Cash/Savings gets its own tab.

• New “All transactions” button.

• much more, not pictured 😬

Sharing more info soon pic.twitter.com/mUjTjUUrps

—941 (@analyst941) April 28, 2023