Microsoft lance une application Paiements pour aider les petites entreprises à recevoir des fonds dans Teams

Microsoft a annoncé le lancement d’une nouvelle application Paiements au sein de Teams en preview public pour les utilisateurs basés aux États-Unis et au Canada. Cette application est conçue pour aider les petites entreprises à gagner de l’argent grâce aux webinaires, aux rendez-vous, etc.

Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, de nombreuses organisations sont passées au travail hybride, ce qui a fait naître le besoin d’un outil de communication qui leur permettrait de partager des idées, de collaborer sur des projets et même de fournir une plateforme où ils pourraient organiser des réunions virtuelles.

Désormais, avec le lancement du système de paiement in-app dans Teams, les utilisateurs pourront recevoir des paiements pendant les réunions. Dans une interview accordée à The Verge, la directrice générale de Microsoft 365 pour les petites et moyennes entreprises, Brenna Robinson, a déclaré :

La pandémie a changé la donne. Je pense qu’un grand nombre de PME ont pris un virage et qu’elles sont désormais plus au fait des technologies et qu’elles ne sont plus de simples boutiques de quartier.

C’est pourquoi il a fallu lancer le système de paiement in-app dans Teams. Microsoft s’est associé à des plateformes de paiement tierces, à savoir GoDaddy, PayPal et Stripe, afin de permettre aux petites entreprises d’organiser des réunions virtuelles et de recevoir des fonds pour les services rendus dans Teams. De plus, l’entreprise a également indiqué qu’elle serait accessible gratuitement à tous les utilisateurs professionnels de Teams.

Uniquement aux États-Unis et au Canada

L’application Paiements dans Teams changera la façon dont les choses sont faites. Par exemple, si vous avez besoin d’un service, vous n’aurez plus à rencontrer vos clients en personne. Vous pourrez organiser la réunion virtuellement, conclure un accord et effectuer les paiements dans Teams. En fin de compte, cela permet aux entreprises de fonctionner plus facilement et plus efficacement.

Brenna Robinson a expliqué comment ce nouvel ajout allait modifier son interaction avec son comptable. Elle affirme qu’elle n’aura plus jamais à rencontrer le fournisseur de services.

Je ne suis pas sûre de rencontrer à nouveau mon comptable en personne. Je pense que nous avons appris que nous n’avions peut-être pas besoin d’être en personne pour toutes ces choses.

Il est intéressant de noter que les utilisateurs peuvent utiliser la nouvelle application pour suivre leurs paiements, c’est-à-dire l’argent qui a été envoyé ainsi que les paiements en attente. Microsoft a également indiqué que l’application permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements à tout moment au cours d’une réunion.

Alors que l’application est livrée aux utilisateurs des États-Unis et du Canada exclusivement en preview public, il n’est pas encore possible d’effectuer des paiements avec GoDaddy. Cependant, Stripe et PayPal sont déjà disponibles. Microsoft a également indiqué que les utilisateurs ont la possibilité de lier plus d’une plateforme à leur application Paiements dans Teams, en particulier s’ils reçoivent de l’argent de différentes plateformes de paiement tierces.

Enfin, il convient également de noter que la prise en charge mobile est limitée aux réunions entre l’organisateur et un autre participant. Il vous sera également demandé de configurer l’application sur un ordinateur de bureau avant de procéder à l’envoi d’une demande de paiement par un appareil mobile.