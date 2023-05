Des rendus montrent que le Galaxy Z Flip 5 aura un écran plus grand

Samsung a apparemment décidé d’améliorer le design du Galaxy Z Flip 5 pour faire face à la concurrence de ses rivaux chinois. Des fuites avaient laissé entendre que le smartphone aurait un écran de couverture plus grand et des rendus récemment publiés montrent à quoi il pourrait ressembler. Les rendus ont été publiés sur MediaPeanut.

La plus grande différence est l’écran extérieur, qui occupe désormais la quasi-totalité de la moitié supérieure de la partie arrière. Les caméras arrière sont désormais empilées horizontalement et non plus verticalement, et leur emplacement a nécessité un contour en forme de dossier pour l’écran.

L’écran est apparemment de 3,4 pouces, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l’écran extérieur de 1,9 pouce du Flip 4. L’écran de couverture du Flip 4 ne peut afficher que les notifications, la date, l’heure, les widgets, le viseur selfie et le pourcentage de la batterie. L’écran plus grand du Z Flip 5 vous permettra, je l’espère, d’en faire plus sans avoir à déplier l’appareil.

En ce qui concerne les autres aspects du design, peu de choses ont changé. L’écran interne est toujours de 6,7 pouces, mais les dimensions dépliées ont légèrement changé, passant de 165,2 x 71,9 x 6,9 mm à 165 x 71,8 x 6,7 mm, ce qui signifie que l’appareil sera un peu plus compact et plus fin.

Samsung aurait développé une nouvelle technologie de charnière pour le Z Fold 5 qui rendra le pli moins proéminent et aidera l’appareil à se plier à plat, et il est probable que le Z Flip 5 utilisera également la même charnière.

Une annonce en juillet

Le Galaxy Z Flip 5 sera probablement propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy de Qualcomm. Les caméras arrière devraient avoir le même nombre de mégapixels que l’année dernière, mais la taille du capteur pourrait être plus grande. La caméra frontale de 10 mégapixels devrait également être conservée.

Dans l’ensemble, l’écran extérieur est le principal changement à attendre cette année, mais il reste à voir si un écran de couverture plus grand et une nouvelle puce suffiront à faire de ce smartphone le meilleur téléphone pliable de 2023. Samsung devrait dévoiler le smartphone en juillet, un mois plus tôt que l’année dernière.