Sony investit dans Raspberry Pi, de quoi attendre davantage pour le Raspberry Pi 5 ?

Sony approfondit son partenariat avec Raspberry Pi dans le but d’apporter sa plateforme AITRIOS à la communauté des utilisateurs et des développeurs de Raspberry Pi. Cela nous donne-t-il plus d’indices sur ce que nous pouvons attendre du Raspberry Pi 5 ?

Une annonce conjointe de Raspberry Pi Ltd et de Sony Semiconductor Solutions (SSS) Corporation a révélé que Sony effectue un « investissement stratégique » dans Raspberry Pi qui « cimente la relation entre les deux sociétés, afin de fournir une plateforme de développement pour les dispositifs d’intelligence artificielle de pointe de SSS à la communauté mondiale des utilisateurs de Raspberry Pi ».

Terushi Shimizu, président et CEO de Sony Semiconductor Solutions Corporation, a expliqué la motivation de Sony pour réaliser un investissement minoritaire dans Raspberry Pi :

Notre objectif est d’apporter une nouvelle valeur à une variété d’industries et de les aider à résoudre des problèmes grâce à notre technologie innovante de détection de l’intelligence artificielle basée sur des capteurs d’images. Nous sommes très heureux de nous associer à Raspberry Pi Ltd pour apporter notre plateforme AITRIOS™ — qui prend en charge le développement de solutions uniques et diverses utilisant nos dispositifs d’IA de pointe — à la communauté des utilisateurs et des développeurs Raspberry Pi, et offrir une expérience de développement unique.

Selon Eben Upton, PDG de Raspberry Pi Ltd :

Le groupe Sony est un partenaire stratégique apprécié de longue date. Notre relation préexistante englobe la fabrication en sous-traitance et la fourniture de capteurs d’image et d’autres produits semi-conducteurs. Cette transaction nous permettra d’étendre notre partenariat, en apportant la gamme de produits d’intelligence artificielle de Sony Semiconductor Solutions à l’écosystème Raspberry Pi, et en aidant nos utilisateurs à créer de nouvelles applications passionnantes d’apprentissage automatique à la pointe de la technologie.

Une plateforme centrée sur l’IA

Sony a dévoilé AITRIOS, sa nouvelle plateforme de détection de l’IA à la périphérie, en octobre 2021. Comme indiqué dans la vidéo, le nom « AITRIOS » est composé du mot-clé de la plateforme « AI » et de « Trio S », ce qui signifie « trois S » pour « Solution », « Valeur sociale » et « Durabilité ».

AITRIOS a remporté les tinyML Awards 2023 dans la catégorie « Best Innovative Software Enablement and Tools » avec un capteur d’images doté d’une capacité de traitement de l’IA qui aide le secteur de la vente à suivre ses stocks. Cela peut donner un indice sur la façon dont AITRIOS pourrait s’intégrer dans l’écosystème Raspberry Pi. Un autre indice sur ce que l’on peut attendre du Raspberry Pi 5, dont le lancement n’est pas prévu avant 2024, a été donné par Upton lors de son intervention au sommet tinyML en 2021, en suggérant que l’équipe interne de Raspberry Pi chargée des circuits intégrés à application spécifique (ASIC) travaillait sur des cœurs d’accélérateur compacts, ce qui correspondrait bien à la vision de Sony pour AITRIOS. Cela correspond également à l’idée que le nouveau membre de la famille ciblera l’IA et le ML.

Il est de plus en plus probable que le Raspberry Pi 5 ne se concentrera pas sur le marché de l’éducation. Espérons que l’investissement de Sony permettra à la Fondation Raspberry Pi de lancer le Raspberry Pi 5 en 2024, même s’il ne peut pas aider à résoudre la pénurie de puces qui a conduit à la pénurie de Raspberry Pi 4 et Zero W.