Des fuites d’images marketing de Google nous donnent le meilleur aperçu du Pixel Fold

Google travaille sur son premier smartphone pliable, le Pixel Fold, depuis un certain temps maintenant, et après plusieurs fuites, nous avons enfin notre meilleur aperçu de l’appareil. Evan Blass a partagé ce qui semble être un rendu de presse officiel de l’appareil à venir, nous donnant un aperçu clair du design du Pixel Fold.

La source a partagé deux images de la variante « Charcoal » de l’appareil, dont l’une montre le smartphone en position fermée, tandis que l’autre montre le téléphone déplié. L’image dans laquelle le smartphone pliable est montré en position fermée révèle une charnière incroyablement fine. Bien que cela puisse être le résultat d’un angle de prise de vue astucieux, il semble que l’appareil sera plus fin que les Galaxy Z Fold 4 et OPPO Find N2.

La seconde image montre l’écran de couverture, le module caméra et la zone de la charnière de l’appareil dans les moindres détails. Comme nous l’avons déjà appris, le Pixel Fold sera doté d’un écran de couverture avec un large ratio d’aspect. L’image nous montre également que l’écran de couverture aura des coins arrondis.

Contrairement aux récents smartphones Pixel, la barre de la caméra n’est pas bord à bord ; au lieu de cela, il s’agit d’une longue barre flottante distincte qui conserve l’aspect Pixel.

En ce qui concerne les spécifications, le Pixel Fold devrait être équipé du chipset Tensor G2. Il s’agit du même chipset que celui de la série Pixel 7. L’appareil disposera d’une mémoire vive LPDDR5 pouvant atteindre 12 Go et d’un espace de stockage UFS 3.1 de 512 Go. Outre les écrans à taux de rafraîchissement élevé et les caméras fiables, le Pixel Fold devrait offrir une expérience logicielle supérieure à celle des autres pliables sur le marché.

Voici le résumé des caractéristiques techniques du Pixel Fold

Écran OLED de 7,6 pouces (2 208 x 1 840 pixels) au format 6:5 avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, une densité de 380 ppp, une luminosité maximale de 1 450 nits

Écran OLED de 5,8 pouces d’une résolution full HD+ (2 092 x 1 080 pixels) au format 17.4 : 9 avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, 408 ppp, une luminosité maximale de 1550 nits, et une protection Corning Gorilla Glass Victus

Processeur Google Tensor G2 avec une puce de sécurité Titan M2

12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1

Android 13

Caméra arrière de 48 mégapixels avec capteur 1/2 pouce, ouverture f/1.7, OIS, CLAF, caméra ultra-large de 10,8 mégapixels à 121,1°, ouverture f/2.2, caméra téléobjectif de 10,8 mégapixels, ouverture f/3.05, zoom optique 5x, zoom Super Res 20x, capteur LDAF, enregistrement vidéo 4K

Caméra frontale de 9,5 mégapixels avec ouverture f/2.2

Caméra frontale de 8 mégapixels pour l’écran intérieur avec ouverture ƒ/2,0

Capteur d’empreintes digitales latéral

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

Résistant à l’eau (IPX8)

Dimensions : 139,7 mm x 79,5 mm (158,7 mm déplié) x 12,1 mm (5,8 mm déplié) ; Poids : 283 g

5G SA/NA, 4 G VoLTE, Wi-Fi 6E 802,11 ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Type C 3,2 gen 2, NFC

Batterie de 4 821 mAh avec plus de 24 heures d’autonomie, jusqu’à 72 heures avec l’économiseur de batterie extrême, charge filaire de 30W, charge sans fil

Bien que ces images ne révèlent rien de nouveau — nous avons déjà vu les rendus du Pixel Fold auparavant — elles nous donnent un aperçu beaucoup plus propre et détaillé du Pixel Fold. Google devrait officiellement dévoiler le Pixel Fold lors de la I/O 2023 le mois prochain.

Prix et disponibilité ?

Le Google Pixel Fold serait proposé en version 256 Go dans les coloris Porcelain et Obsidian au prix de 1799 dollars et en version 512 Go dans le coloris Obsidian au prix de 1919 dollars. Le smartphone devrait être mis en précommande le jour même de l’annonce sur le Google Store, et auprès des opérateurs le 30 mai. Une Pixel Watch sera offerte avec le Pixel Fold.