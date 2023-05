Samsung suggère de remplacer les capteurs de Sony par les siens sur les téléobjectifs du Galaxy S24

Les documents déposés par Samsung au Royaume-Uni et en Corée du Sud indiquent clairement que la société remplacera les capteurs d’image Sony IMX qu’elle utilise pour les téléobjectifs de ses smartphones phares Galaxy par les capteurs ISOCELL internes de Samsung.

Selon SamMobile, la société a récemment déposé une demande de protection de marque au Royaume-Uni et en Corée du Sud pour le nom ISOCELL Zoom.

Selon certaines rumeurs, l’un des deux téléobjectifs du Galaxy S23 Ultra serait remplacé. Il est fort probable que le téléobjectif 3x disparaisse et que l’objectif périscopique soit conservé. Ce type d’objectif est plié à l’intérieur du smartphone et utilise des prismes qui courbent la lumière de l’objectif et l’envoient vers le capteur d’image. Cela permet à l’appareil photo d’offrir un zoom optique 10x même avec les limitations d’espace du Galaxy S23 Ultra.

La spéculation veut donc que Samsung laisse l’objectif périscopique sur le Galaxy S24 Ultra et qu’avec un zoom hybride (utilisant le zoom optique, le zoom numérique et l’IA), l’appareil photo offre un zoom spatial de 150x. Il serait également doté d’une ouverture de zoom variable entre f/2.5 et f/2.9.

Il n’est pas rare d’utiliser le nom ISOCELL pour parler d’un capteur photo particulier utilisé sur un smartphone Samsung haut de gamme. Par exemple, pour revenir au Galaxy S23 Ultra, la caméra principale est liée au capteur d’image ISOCELL HP2 de 200 mégapixels. Mais, c’est la première fois que Samsung utilise le mot Zoom à la suite de la marque ISOCELL. Les deux téléobjectifs de 10 mégapixels du Galaxy S23 Ultra sont dotés d’un capteur d’image Sony IMX754.

Une économie qui a du sens

L’une des raisons pour lesquelles Samsung pourrait vouloir utiliser ses propres capteurs d’image ISOCELL pour ses flagships au lieu d’utiliser les capteurs de Sony pourrait être la même raison pour laquelle il est question que la gamme Galaxy S24 soit alimentée par le SoC Exynos 2400 sur la plupart des marchés. Cette raison est d’ordre financier. Samsung économiserait de l’argent en utilisant ses propres capteurs d’image au lieu des capteurs IMX de Sony et l’argent ainsi économisé pourrait être utilisé pour augmenter la quantité de mémoire ou de stockage offerte avec la gamme Galaxy S24.

L’argent que Samsung économise en équipant la série Galaxy S24 du chipset Exynos 2400 sur la plupart des marchés au lieu du Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy sera probablement utilisé pour offrir à tous les modèles de la série phare 2024 de Samsung une option de stockage minimum de 256 Go. L’argent supplémentaire pourrait également être utilisé pour augmenter la quantité de RAM à 12 Go sur le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, et pour commencer le Galaxy S24 Ultra avec 16 Go de RAM.