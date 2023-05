Microsoft s’inspire de Linux et ajoutera Rust au noyau de Windows

Microsoft travaille à l’intégration de Rust dans le noyau Windows, à l’instar de ce que fait Linux depuis la version 6.1 de son noyau.

Rust est devenu l’un des langages de programmation les plus populaires grâce à ses fonctionnalités avancées. Le langage offre de meilleures performances et une meilleure sécurité de la mémoire que beaucoup d’autres options populaires.

Selon Thurrott, David Weston, vice-président de Microsoft, a annoncé la nouvelle il y a quelques jours.

« Nous en sommes à l’étape du crawl, de la marche, de l’exécution de Rust dans Windows », a déclaré Weston lors de la conférence BlueHat IL 2023 de Microsoft. « Nous parlons de l’un des produits d’ingénierie les plus complexes de la planète. Mais notre objectif est d’améliorer la sécurité… Vous verrez donc Windows démarrer avec Rust dans le noyau dans les semaines ou les mois à venir, ce qui est vraiment génial. L’objectif de base est de convertir certains de ces types de données C++ internes en leurs équivalents Rust ».

Fidèle à sa parole, la société a réécrit des bibliothèques de base dans le code à mémoire sécurisée. Weston a révélé que Microsoft avait déjà réécrit 36 000 lignes du noyau Windows en Rust. L’entreprise a également écrit 152 000 lignes de code Rust pour la validation de concept de la DirectWrite Core Library.

Pour le bien de la sécurité

La sécurité de la mémoire est un sujet de discussion de plus en plus important depuis quelques années, étant donné que les bugs dans le code peuvent affecter n’importe quel appareil électronique utilisant un logiciel ou un micrologiciel. Rust est conçu pour empêcher l’envoi de code exploitable, ce qui rend Windows, dans ce cas, plus sûr.

Linux et Microsoft ayant tous deux adopté Rust, l’avenir du langage semble plus prometteur que jamais.

L’engagement de Microsoft envers Rust n’est pas unique, Google ayant déjà annoncé sa volonté d’utiliser le langage de programmation il y a deux ans dans Android, en déclarant que « les bugs de sécurité de la mémoire en C et C++ continuent d’être la source d’incorrection la plus difficile à traiter ». Rust a rejoint Kotlin et Java dans le Android Open Source Project.