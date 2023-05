Mobile Les futures spécifications du Snapdragon 8 Gen 3 dévoilées : fréquence plus élevée et plus encore Mobile by Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Pinterest

Les futures spécifications du Snapdragon 8 Gen 3 dévoilées : fréquence plus élevée et plus encore

Qualcomm s’apprête à annoncer sa nouvelle puce phare, probablement appelée Snapdragon 8 Gen 3, dans le courant de l’année. Si l’on en croit les récentes fuites et rumeurs, la nouvelle puce devrait offrir des performances nettement supérieures à celles de son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 2. Le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, dont le nom de code serait « SM8650 », devrait être doté d’un cœur de processeur Cortex-X4 cadencé à 3,7 GHz, associé à 5 cœurs de performance et 2 cœurs d’efficacité. Il s’agira d’une nouvelle architecture CPU 1 +5 +2. L’actuel Snapdragon 8 Gen 2 est basé sur une configuration 1 + 4 + 3. La fréquence maximale de 3,7 GHz de la nouvelle puce est une amélioration significative par rapport aux 3,36 GHz du Snapdragon 8 Gen 2. Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait également offrir de meilleures performances graphiques grâce au GPU Adreno 750. Les passionnés s’attendent à ce qu’il obtienne un score d’environ 1,5 million de points au test AnTuTu, ce qui, si c’est le cas, sera un véritable exploit ! TSMC, la société qui a produit le Snapdragon 8 Gen 2, serait en train de fabriquer le Snapdragon 8 Gen 3 sur le nœud N4P, qui est toujours un processus de 4 nm, mais avec une meilleure efficacité. Le nouveau nœud de processus offrira probablement une amélioration des performances de 6 % par rapport au nœud N4. Ce processus de production utilise la lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV), ce qui réduit le nombre de couches de masque et, par conséquent, la complexité et le cycle de production. Alors que TSMC aurait pu passer au processus 3 nm pour la nouvelle puce, il est supposé qu’il s’en tienne au processus N4P parce qu’il est plus abordable et plus facile à fabriquer. De réelles nouveautés Outre les cœurs de processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 intègre la prise en charge des réseaux 5G (NSA/SA), du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, etc. En ce qui concerne l’ISP (processeur de signal d’image), le Snapdragon 8 Gen 3 est susceptible d’être équipé d’un objectif de 64 mégapixels au lieu de 48 mégapixels. Il sera également doté d’un moteur AI quadricœur prenant en charge plusieurs fonctions et algorithmes d’IA. D’autres détails concernant le nouveau SoC de Qualcomm restent inconnus. En ce qui concerne les smartphones Snapdragon 8 Gen 3, des marques comme Xiaomi, OnePlus, Vivo, Motorola et bien d’autres devraient sortir leurs offres peu après l’officialisation du chipset. Bien qu’une confirmation officielle soit attendue, le Snapdragon Submit pourrait avoir lieu dans le courant de l’année, probablement en novembre ou en décembre. La dernière puce phare de Qualcomm sera en concurrence directe avec le Dimensity 9200+ de MediaTek, qui devrait être lancé le mois prochain. Cependant, nous devrons attendre de voir comment les deux se comparent l’un à l’autre lorsqu’ils arriveront enfin sur les étagères.