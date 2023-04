Le casque AR/VR Reality Pro d’Apple devrait être présenté en juin lors de la WWDC

Le casque de réalité mixte AR/VR d’Apple, baptisé « Reality Pro », devrait être présenté pour la première fois à la WWDC 2023, le 5 juin. L’appareil serait le produit le plus complexe jamais conçu par Apple et coûterait 3 000 dollars. Si nous avons l’impression de parler de ce casque depuis un certain temps, c’est tout simplement parce que c’est le cas. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’à moins d’un retard inattendu, nous en saurons beaucoup plus sur le « Reality Pro » dans environ cinq semaines.

Alors que le casque se dirige vers la WWDC, l’Economic Daily News of Taiwan, relayé par MacRumors, rapporte qu’il se trouve au « stade de la livraison de la chaîne d’approvisionnement » et qu’une filiale de Foxconn, le principal partenaire de fabrication d’Apple, est impliquée dans les dernières étapes de la préparation. L’unité GIS de ce dernier, qui lamine les écrans d’iPad, laminera les casques du « Reality Pro ». Avant que cette information ne soit publiée par l’Economic Daily News, il semblait que Foxconn était exclu de l’assemblage du casque au profit du partenaire d’Apple, Luxshare, dont le siège est en Chine.

Le rapport poursuit en indiquant que la division GIS de Foxconn exploite une ligne de production pour laminer les lentilles du casque dans son usine de Chengdu, en Chine. D’après le calendrier de production du casque, le « Reality Pro » sera dévoilé comme prévu lors de la WWDC et sortira quelques mois plus tard. Cependant, Apple n’a pas encore trouvé d’application incontournable pour le casque qui pourrait stimuler la demande pour le produit.

Un modèle de deuxième génération moins onéreux, qui s’appellerait « Reality One » selon les rumeurs, serait en cours de développement. Pour rendre le prix plus accessible au citoyen lambda, Apple va bien sûr rogner sur les fonctionnalités et tenter de réduire les prix des composants de sa chaîne d’approvisionnement. Foxconn a déclaré plus tôt cette année qu’il espérait construire le « Reality One », et l’implication de GIS dans la production du modèle le plus cher devrait l’aider à obtenir ce marché de la part d’Apple.

Le « Reality Pro » sera piloté par le système d’exploitation de la réalité étendue (xrOS) et pourrait être équipé d’une douzaine de caméras et de capteurs qui suivront la tête et le corps de l’utilisateur. Il est supposé prendre en charge l’audio spatial (son surround) et être équipé d’un écran micro-LED 4K, un pour chaque œil. Une couronne numérique, analogue à celle de l’Apple Watch, permettra aux utilisateurs de quitter rapidement le monde immersif de la réalité virtuelle et d’ouvrir les écrans pour diffuser du contenu basé sur la réalité augmentée, où des données générées par ordinateur sont superposées à des données réelles.

Le casque exécutera les applications natives de l’iPad

Les utilisateurs porteront une ceinture de batteries autour de la taille et chaque batterie durera environ deux heures. La semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que le casque ferait fonctionner des applications iPad d’Apple. Les autres applications iPad fonctionneront sur l’appareil avec quelques modifications.

La puce M2 d’Apple alimentera le « Reality Pro » qui, selon Gurman, prendra en charge la « frappe en l’air ». Une fonction intéressante permettra aux participants à une vidéoconférence de voir une salle de réunion générée par la RV où l’utilisateur verra des avatars réalistes d’autres participants à la conférence se promener comme s’ils se trouvaient tous dans la même salle pour assister à la même réunion. Un initié anonyme a récemment testé l’appareil et aurait été « époustouflé » par celui-ci, après avoir été déçu par le casque lors de tests précédents.