Microsoft Designer va être intégré dans Edge et apporter des nouveautés grâce à l’IA

Microsoft lance une série de nouvelles fonctionnalités pour Designer, son outil de conception graphique doté d’une intelligence artificielle, afin de rationaliser la manière dont les utilisateurs conçoivent leurs publications sur les réseaux sociaux. La plateforme sera bientôt accessible directement sur le navigateur Web Edge et dispose d’outils créatifs supplémentaires alimentés par l’IA pour l’aider à concurrencer les services de conception graphique rivaux tels que Canva.

Microsoft Designer a été dévoilée pour la première fois en octobre de l’année dernière et comprend des fonctions de conversion de texte en image basées sur l’IA, analogues à celles d’outils tels que Stable Diffusion. Les utilisateurs peuvent générer des images à l’aide d’invites textuelles et incorporer les résultats dans des projets tels que des invitations, des cartes de vœux et des messages sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une combinaison de DALL-E et d’Adobe Express, mais avec des limitations importantes.

Aujourd’hui, Microsoft déploie une version de l’application Designer pour son navigateur Web Edge. Designer dans Edge est intégré nativement dans la barre latérale du navigateur, de sorte que les utilisateurs peuvent commencer à travailler sur un nouveau projet et le publier sur des plateformes telles que Facebook, Twitter ou Pinterest sans changer de fenêtre. Il ne nécessite aucune extension à télécharger et propose des suggestions à inclure dans votre publication au fur et à mesure que vous travaillez.

À partir d’aujourd’hui, Microsoft Designer peut également générer du texte à l’aide de l’IA. Les utilisateurs peuvent sélectionner un objectif dans le menu déroulant pour définir l’angle du texte (par exemple, « sensibiliser » ou « augmenter les ventes ou les réservations ») et saisir une brève description de ce dont ils ont besoin. L’application propose ensuite une sélection de hashtags et de légendes à utiliser dans les publications sur les réseaux sociaux et recommande même des polices de caractères susceptibles de s’accorder avec le projet.

Microsoft a également facilité le redimensionnement d’un design, en proposant jusqu’à 20 tailles différentes de mise en page pour les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Les éléments tels que le texte et les images seront automatiquement déplacés pour s’adapter aux nouvelles mises en page, ce qui devrait réduire la nécessité de résoudre les problèmes de formatage.

Adobe et Canva peuvent s’inquiéter

Des fonctions d’animation ont également été introduites pour agrémenter les designs finis, permettant aux utilisateurs d’appliquer automatiquement des transitions de texte et des arrière-plans animés. Microsoft indique vaguement que cette fonctionnalité utilise l’IA, mais ne précise pas si la plateforme génère des éléments animés à partir de zéro, ce qui pourrait signifier que les utilisateurs doivent fournir les leurs.

Des mises à jour sont également prévues prochainement, qui permettront d’étendre les fonctionnalités de Designer basées sur l’intelligence artificielle.

Microsoft Designer est encore en phase preview et n’a pas encore de date de sortie. Mais la liste d’attente a été supprimée, de sorte que tout le monde peut maintenant y accéder et voir comment il se situe par rapport à des concurrents comme Canva et Adobe Express. Pour l’heure, Microsoft a du retard à rattraper. Ces dernières semaines, Canva et Adobe ont tous deux lancé leur propre série de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle afin de rendre la conception graphique plus accessible aux utilisateurs novices.