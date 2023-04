Microsoft Loop est désormais disponible sur un plus grand nombre de téléphones

Microsoft Loop a été présenté en preview public au début de l’année en tant que nouvel outil de notes collaboratives, à l’instar de Notion ou de Google Workspace Spaces. La preview public était limité à une application Web de bureau, mais les applications mobiles sont maintenant déployées plus largement.

Des applications Android et iOS étaient déjà disponibles pour Loop (l’application Android est arrivée un peu plus tard), mais elles ne fonctionnaient qu’avec des comptes professionnels ou scolaires. Microsoft a maintenant mis à jour les applications mobiles Loop pour qu’elles prennent également en charge les comptes Microsoft personnels, de sorte que tout le monde peut les utiliser.

big news… Loop iOS and Android apps are now ready for personal accounts! 🥳

we’re still limited on spots for iOS, so grab one while you can 👇🏼

Android: https://t.co/73WHz9vEa9

iOS: https://t.co/pGnYY0VQz3#MicrosoftLoop

— ✨Rebecca @ Microsoft (@RebeccasWorking) April 25, 2023