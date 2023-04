Les spécifications du Galaxy Z Fold 5 incluent un puissant chipset et des écrans plus lumineux

Les spécifications du Galaxy Z Fold 5 incluent un puissant chipset et des écrans plus lumineux

Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung pourrait être dévoilé plus tôt que d’habitude cette année. Le prochain événement Unpacked pourrait avoir lieu fin juillet au lieu de la deuxième semaine d’août comme l’année dernière.

Samsung pourrait avancer la date de l’annonce, car la firme sud-coréenne souhaite réduire le temps entre la sortie du Pixel Fold, attendu le 27 juin, et la date à laquelle le Galaxy Z Fold 5 commencera à être expédié. Cela réduirait le temps que le Pixel Fold aurait pour voler des affaires au smartphone pliable le plus cher de Samsung.

Galaxy Z Fold5 • 7.6 inch inner & 6.2 inch outer 120hz Amoled Displays

• Brighter than the previous model

• Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

• 12gb LPDDR5 ram + 256/512/1TB UFS 4.0 storage

• 50/12/10 cameras

• Up to 8K 30fps video recording

• Improved Speakers

… pic.twitter.com/4VIws0k7Je — Anthony (@TheGalox_) April 25, 2023

Selon l’informateur de Twitter @TheGalox, le Galaxy Z Fold 5 sera doté d’un écran en façade de 6,2 pouces avec un écran AMOLED et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’écran interne mesurera 7,6 pouces et sera également doté d’un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran plus grand de la taille d’une tablette sera plus durable et, surtout, le pli sera moins visible. Les deux écrans seront plus lumineux que le modèle précédent qui avait une luminosité maximale de 1300 nits.

Sous le capot, le Galaxy Z Fold 5 sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2 overclocké pour Galaxy, le même chipset que l’on retrouve dans la gamme phare Galaxy S23. Au lieu du cœur Cortex-X3 à haute performance du processeur d’application plafonné à une vitesse d’horloge de 3,19 GHz (comme c’est le cas sur la version normale du SoC), le cœur Cortex-X3 de la variante surcadencée fonctionne à une vitesse d’horloge de 3,32 GHz. L’appareil pliable sera équipé de 12 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage UFS 4.0 de 256 Go/512 Go/1 To.

Le bloc de caméra comprend une caméra primaire de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et une caméra téléobjectif de 10 mégapixels. Les vidéos peuvent être filmées en 8K à 30 images par seconde. L’informateur ajoute que le Galaxy Z Fold 5 sera doté de haut-parleurs améliorés par rapport au modèle de l’année dernière.

Un Galaxy Z Flip 5 très attendu

Parallèlement au Galaxy Z Fold 5, Samsung présentera son appareil à clapet Galaxy Z Flip 5. Les deux derniers modèles, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Flip 4 ont été les appareils pliables les plus vendus dans le monde respectivement en 2021 et 2022.

La grande nouveauté ici est que le Galaxy Z Flip 5 aura un écran externe de 3,4 pouces avec un design pliable. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport à l’écran de couverture de 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4.