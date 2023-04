Apple permettrait à l’Apple Watch de s’appairer avec plusieurs appareils

À l’heure actuelle, lorsque vous achetez une nouvelle Apple Watch, elle doit être associée à un iPhone. Alors qu’un iPhone peut être associé à plusieurs Apple Watch, une Apple Watch ne peut pas être associée à plusieurs appareils Apple. Mais, cela pourrait évoluer à l’avenir.

Une nouvelle rumeur Apple circule, selon laquelle le géant de la technologie chercherait à étendre la portée des Apple Watch en leur donnant la possibilité de se synchroniser avec d’autres appareils de l’entreprise.

Cette information provient d’un analyste de l’industrie et d’une fuite notable, analyst941, sur Twitter, qui affirme que l’Apple Watch ne sera plus liée à un seul iPhone. Un jour, les utilisateurs pourront synchroniser leur gadget portable avec plusieurs iPhone, iPad et ordinateurs Mac. La date de lancement n’est pas connue, mais l’analyste 941 espère que cette mise à jour logicielle sortira cette année, ce qui n’est pas exclu.

Apple Watch can sync across more than one Apple device too, finally. I don’t know how this will be implemented. All I know, again, **ALL** I know, is that Apple Watch will sync across multiple iOS/iPadOS/Mac devices, and will no longer be tied to one single iPhone.

—941 (@analyst941) April 27, 2023