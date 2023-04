Le Pixel Fold aurait poussé Samsung à avancer la date de son prochain événement Unpacked

Même s’il est logique que Samsung sorte le Galaxy Z Fold plus tôt que d’habitude cette année, l’essentiel est que si le prochain événement Unpacked a lieu fin juillet, ce serait seulement deux semaines plus tôt que l’événement de l’année dernière qui s’est tenu le 10 août 2022. Le Galaxy Z Fold 4 est sorti le 25 août de l’année dernière.

SamMobile dit avoir entendu que le prochain événement Unpacked pourrait avoir lieu à la fin du mois de juillet et il prévoit la période entre le 25 et le 27 juillet .

Le prochain événement Samsung Unpacked devrait présenter la nouvelle génération de smartphones pliables de Sammy, tels que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 . Lors du même événement, nous pourrions voir la gamme de tablettes haut de gamme Galaxy Tab S9 annoncée, ainsi que la Galaxy Watch 6 et peut-être une nouvelle paire d’écouteurs. Il s’agirait du deuxième événement Unpacked de l’année après celui qui s’est tenu en février et qui a dévoilé les smartphones de la série Galaxy S23.