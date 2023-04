L’Apple Watch Series 9 pourrait être dotée d’une impressionnante fonction d’IA

by

L’un des aspects les plus difficiles de la remise en forme et de l’amélioration de la santé est de rester cohérent, motivé et constamment motivé. C’est pourquoi de nombreuses personnes se trouvent un ami avec qui s’entraîner ou, mieux encore, un coach personnel. Mais que se passerait-il si l’intelligence artificielle pouvait facilement remplir ce rôle ?

Le géant de Cupertino semble penser qu’il s’agit d’une bonne question, car Apple travaillerait sur un moyen d’ajouter un conseiller/coach doté d’une intelligence artificielle à l’Apple Watch dans un avenir pas si lointain. Le rapport provient de Mark Gurman, qui est un populaire initié d’Apple avec un grand pourcentage d’exactitude quand il s’agit de prédictions et de fuites.

Gurman affirme que Apple mettra en œuvre ce soi-disant coach de motivation IA sous la forme d’une nouvelle fonctionnalité, qui sera très probablement une payante distincte, en dehors d’Apple Fitness+. Il précise qu’Apple a chargé ses équipes Siri, AI, santé et services de travailler sur ce projet. Le projet est baptisé Quartz, et son objectif principal est d’aider les utilisateurs à rester motivés pour faire de l’exercice, ainsi qu’à mieux dormir et manger.

Ce coach virtuel est censé suivre votre activité et vos habitudes alimentaires, et ajuster ses signaux en conséquence. Certes, cela semble épuisant et potentiellement ennuyeux, mais ce serait une solution intéressante pour éviter d’engager un coach personnel qui vous suivrait partout, ce qui peut s’avérer assez onéreux.

Par exemple, si vous faites beaucoup de course à pied, l’IA pourrait vous recommander du yoga pour la course à pied. On peut donc s’attendre à un « abonnement principal » à ces deux services de santé. Toutefois, il ne s’agit là que de spéculations.

Rendez-vous en 2024

Gurman ne mentionne pas de prix, mais on peut s’attendre à ce que ce soit le cas puisque le projet Quartz est encore en cours d’élaboration. Si cette fonctionnalité finit par se concrétiser, ce sera dans le courant de l’année 2024, lorsqu’Apple publiera la mise à jour logicielle iOS 18. Il est toutefois possible que cette initiative soit abandonnée, alors ne vous faites pas trop d’illusions pour l’instant.

L’idée d’afficher des recommandations d’entraînement sur votre montre n’est pas nouvelle — les meilleures montres Garmin le font depuis des années et cela fonctionne très bien, mais ce n’est pas une intelligence artificielle et ne peut pas « apprendre » en tant que tel — elle se contente d’interpréter les données. Que se passe-t-il si l’IA recommande des exercices potentiellement dangereux ou des choix de régimes alimentaires néfastes ? Comment peut-elle couvrir les besoins de chacun, sauf dans les grandes lignes, comme « mangez plus de protéines pour développer vos muscles » ? Si Apple envisage d’en faire une fonction ou un potentiel service d’abonnement, elle devrait faire preuve d’une grande prudence.