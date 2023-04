Les fonctions de personnalisation de l’écran de 3,5 pouces du Motorola Razr 40 Ultra font surface

Motorola devrait lancer deux nouveaux smartphones pliables à clapet dans le courant de l’année. Nous avons vu pour la première fois des rendus du futur smartphone à clapet Motorola Razr 2023 en février.

Evan Blass nomme l’appareil photographié « Motorola Razr 40 Ultra », ce qui confirme les rumeurs selon lesquelles le Razr de nouvelle génération se déclinera en deux variantes : le modèle Ultra standard et le Razr Lite. Alors que le Razr Ultra sera doté d’un écran de 3,5 pouces, la version Lite devrait avoir un écran extérieur beaucoup plus petit qui n’entourerait que les caméras. Il a également publié des rendus de haute qualité du smartphone.

Les rendus actuels correspondent aux précédents rendus publiés par TechOutlook. Le prochain Razr 40 Ultra, dont le nom de code est « Juno », diffère de la version 2022 par le design de son panneau arrière. Ce nouveau modèle devrait être doté d’un écran plus grand et de nombreuses fonctionnalités permettant aux utilisateurs de s’amuser. Le directeur général de Lenovo Chine, Chen Jin, a confirmé l’existence d’un écran de 3,5 pouces, plus grand que l’écran de 2,7 pouces du Razr 2022.

D’après les rendus, Motorola propose différentes options pour personnaliser l’écran de couverture. Les utilisateurs devraient pouvoir modifier la disposition de l’écran, les polices, les couleurs, le thème et même la taille de l’écran extérieur. Il n’y aura pas d’îlot pour la caméra, et les deux caméras seront placées côte à côte dans le coin supérieur gauche de la face arrière. Le flash LED est situé à droite du deuxième capteur photo. En outre, les utilisateurs devraient également être en mesure de masquer la disposition de la caméra en réduisant la taille de l’écran de couverture.

C’est une bonne chose de voir Motorola jouer avec l’écran de couverture, en apportant de nombreux utilitaires qui devraient permettre aux utilisateurs de réduire l’utilisation de l’écran intérieur en dépliant constamment le smartphone. Il semble que Motorola puisse également ajouter une nouvelle option de couleur, l’image ci-dessus montrant deux appareils dotés d’une charnière rouge foncé.

Un smartphone haut de gamme

Comme son nom l’indique, il semble que l’appareil sera le haut de gamme avec les meilleures spécifications, et les listings Geekbench ont révélé un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et 8 Go de RAM pour le téléphone.

Si ces rumeurs se confirment, le Razr 40 Ultra aura un écran extérieur encore plus grand que ses rivaux pliants, notamment l’écran de 1,9 pouce du Samsung Galaxy Z Flip 4 et l’écran externe de 3,26 pouces du Find N2 Flip de OPPO. Un écran extérieur plus grand pourrait ajouter encore plus d’utilité à un smartphone pliable, en vous permettant de lire des notifications plus détaillées d’un seul coup d’œil ou de taper un message texte rapide sans avoir à déplier l’appareil. Le grand écran de couverture du Razr pourrait ne pas conserver longtemps son avantage sur ses concurrents, car Samsung devrait doter son Galaxy Z Flip 5 d’un écran externe plus grand lorsqu’il dévoilera l’appareil cet été.

Pour les clients qui cherchent à économiser de l’argent, mais qui ont toujours besoin d’un smartphone à clapet, l’entreprise fabrique également une version plus légère avec un écran de couverture plus petit. Nous devrions en savoir plus sur les prochains smartphones pliables de Motorola dans les semaines à venir.