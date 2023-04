La date de lancement de GTA 6 a été divulguée

L’industrie du jeu vidéo est en proie à des rumeurs concernant la sortie du prochain volet de la série Grand Theft Auto, qui serait toujours en cours de développement. Enfin, nous pourrions avoir de bonnes nouvelles. Il semblerait que l’annonce soit imminente. Voici les détails.

GTA 6 pourrait finalement être annoncé lors d’un appel aux investisseurs par Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, le 17 mai. Hip Hop Gamer, une figure bien connue de l’industrie du jeu, a récemment tweeté un mystérieux message accompagné d’une photo de lui en compagnie de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive.

#GrandTheftAutoVI GET HYPED IS ALL I CAN SAY!

I LOVE @RockstarGames Thank You In Advance#HipHopGamer & Strauss Zelnick (CEO OF TAKE TWO INTERACTIVE) He’s Dope For Real Much Love Man.

When I Tell You That GRAND THEFT AUTO 6 Will Be A Forever Moment To Remember Oh Man It’s… pic.twitter.com/UhYSQNczBO

— HOT97 | HipHopGamer | AMD | PLITCH | THE G.O.A.T. (@HipHopGamer) April 21, 2023