Windows 11 permet d’accélérer les mises à jour disponibles

Il y a deux types de personnes : celles qui repoussent activement les mises à jour le plus longtemps possible (même si elles ne le devraient pas) et celles qui veulent les nouvelles fonctionnalités le plus tôt possible. Si vous faites partie de ce dernier camp, Microsoft vous offre une option indispensable dans Windows 11.

Si vous possédez Windows 11, la mise à jour KB5025305 ajoute une option qui vous permettra d’être le premier à recevoir les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour non liées à la sécurité.

Pour ce faire, il vous suffit d’aller dans Démarrer > Paramètres > Windows Update et d’activer la case « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Microsoft placera alors votre ordinateur dans les premiers groupes de déploiement lorsque les mises à jour de Windows seront distribuées.

Notez que cela n’affecte pas les mises à jour de sécurité : vous continuerez à les recevoir comme d’habitude. Cette option affecte principalement les mises à jour qui apportent de nouvelles fonctionnalités et d’autres améliorations au système d’exploitation. Il est courant que ces mises à jour prennent plusieurs mois avant d’être disponibles pour tous, en particulier les mises à jour les plus importantes comme la mise à jour Windows 11 22H2 de l’année dernière. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous avez désormais la possibilité de recevoir les mises à jour presque immédiatement.

Tout le monde devrait bénéficier de cette mise à jour lors du Patch Tuesday de mai 2023, alors gardez l’œil ouvert.