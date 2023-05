Xiaomi annonce son intention de réduire de 98 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2040

Xiaomi a annoncé son intention de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre (GES), dans le cadre de sa philosophie « zéro carbone ». L’entreprise entend y parvenir en recherchant et en développant des technologies propres, en développant les techniques de gestion des déchets électroniques et en mettant en œuvre des opérations et une logistique vertes.

L’entreprise estime qu’elle a la responsabilité de contribuer à éviter le changement climatique grâce à des innovations technologiques et à l’efficacité de ses opérations.

Avec sa philosophie « zéro carbone », Xiaomi cherche à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de ses produits tout en réduisant l’empreinte carbone de ses produits et services. L’entreprise a déclaré qu’elle continuerait à développer l’utilisation de technologies à faible émission de carbone afin de créer un impact positif sur le climat et de favoriser des modes de vie plus écologiques et une société à faible émission de carbone.

Au 31 décembre 2022, Xiaomi a déclaré avoir réduit de 21,12 % les émissions de gaz à effet de serre par habitant par rapport à l’année de référence. D’ici à 2030 au plus tard, l’entreprise cherche à réduire les émissions de GES de ses principaux secteurs d’activité d’au moins 70 % par rapport à l’année de référence, et d’ici à 2040 au plus tard, elle prévoit de réduire les émissions d’au moins 98 %.

Elle continuera à développer l’utilisation de technologies à faible teneur en carbone, de contrats d’achat d’électricité verte à long terme et de production d’énergie renouvelable sur site afin de réduire les émissions de GES tout au long de la période visée.

De réelles ambitions

En outre, elle souhaite encourager les principaux fournisseurs à fixer des objectifs d’utilisation des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient comparables ou plus ambitieux que ceux de Xiaomi afin d’assurer une réduction continue.

Pour en savoir plus sur la stratégie climatique de Xiaomi et sa mise en œuvre, ainsi que sur le rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) de 2022, cliquez ici.