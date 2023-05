DocuSign mise sur l’IA pour son dernier outil de contrôle d’identité

by

La société leader dans le domaine de l’e-signature, DocuSign, a lancé un nouvel outil de vérification d’identité (IDV) basé sur l’IA pour les marchés de l’UE et du Royaume-Uni. ID Verification for EU Qualified permet de vérifier l’identité d’une personne à distance, sans avoir recours à un logiciel de vidéoconférence ou à des vérifications en personne, dans le but d’accélérer considérablement le processus.

DocuSign affirme que cette nouvelle fonctionnalité peut être utilisée pour divers documents dans de nombreux secteurs, tels que les accords de prêt dans le domaine financier, les documents de police et les formulaires de demande d’indemnisation dans le domaine de l’assurance, les accords et les témoignages dans le domaine du logement, les ordonnances et les demandes d’indemnisation dans le domaine de la santé, et les contrats dans le domaine de l’emploi.

De plus, l’entreprise affirme qu’elle répond aux « exigences strictes en matière de vérification de l’identité nécessaires pour être considérée comme une signature électronique qualifiée (SEQ), la norme de signature numérique la plus rigoureuse de l’Union européenne et du Royaume-Uni ».

Les normes d’identité définies par l’organisme européen de normalisation (OEN) ETSI, ainsi que celles des agences régionales de cybersécurité telles que l’ANSSI en France, sont également respectées par la nouvelle solution.

La vérification de l’identité peut également être effectuée sur mobile, grâce à une interface conçue pour fonctionner correctement sur ce type d’appareils. En ce qui concerne l’IA, DocuSign indique qu’elle utilise « la détection de la vivacité et la comparaison de selfies » pour aider à lutter contre la fraude et les actes d’usurpation d’identité qui utilisent des « deep fakes » et d’autres moyens similaires.

Un certificat numérique pour chaque signature

Chaque signature est également accompagnée d’un certificat numérique, et l’état de la vérification est enregistré dans le certificat d’achèvement de l’eSignature, ce qui facilite les audits. « L’Europe reste une priorité essentielle pour DocuSign, et le lancement d’IDV for EU Qualified en tant que solution européenne maison est un nouveau signe de notre engagement fort envers la région », déclare Allan Thygesen, directeur général de DocuSign.

« La confiance, la sécurité et la simplicité sont les pierres angulaires de tout ce que nous faisons, et cette dernière offre IDV est un parfait exemple de la façon dont nous donnons vie à ces principes pour nos clients ».