La première enceinte Spatial Audio de Anker est abordable tout en étant haut de gamme

Malgré un prix élevé et des performances quelque peu décevantes, le HomePod d’Apple s’est solidifié en tant que première enceinte dotée de la fonction Spatial Audio. Mais, Anker a une proposition intéressante à faire. Au lieu de débourser 349 euros pour le HomePod, pourquoi ne pas acheter une enceinte Spatial Audio portable pour 199,99 euros ?

La Soundcore MOTION X600 est la première enceinte Spatial Audio d’Anker. Elle est dotée de deux woofers et tweeters, ainsi que d’un “Sky Driver” orienté vers le haut qui permet l’expérience Spatial Audio. Associé au logiciel d’Anker, ce haut-parleur orienté vers le haut devrait élargir la scène sonore de l’audio stéréo de base, en particulier lorsque vous associez deux enceintes MOTION X600.

Et, si vous ne l’avez pas remarqué, la MOTION X600 est une enceinte très attrayante. Elle est dotée d’une grille de haut-parleur en métal, affiche un indice de résistance à l’eau IPX7 et se décline en trois couleurs flashy : gris, vert et bleu clair. Une poignée intégrée permet de transporter la MOTION X600, et toutes les commandes sont clairement disposées en haut de l’enceinte. Une entrée AUX de 3,5 mm et un port de charge USB-C sont situés à l’arrière de cet appareil.

Mais, la Soundcore MOTION X600 n’est pas une enceinte Wi-Fi connectée. C’est juste une enceinte Bluetooth portable, et par conséquent, elle diffusera le son à une résolution inférieure à celle du HomePod. Il lui manque également certaines fonctionnalités importantes du HomePod, comme l’intégration à la maison connectée et la possibilité de se connecter à une Apple TV.

Anker indique que la MOTION X600 prend en charge le codec sans fil LDAC de Sony (ce qui nécessite un smartphone Android). Mais je ne suis pas sûr que le codec LDAC soit un argument de vente sérieux. Les tests effectués par SoundGuys montrent que si LDAC peut prendre en charge l’audio 24 bits 96 kHz en mode 990 kb/s, il est inférieur aux codecs de base aptX et SBC lorsqu’il transmet à des débits de données inférieurs (ce que votre smartphone fera par défaut, en particulier si vous avez une connexion médiocre ou instable).

Une offre spéciale !

Pour être honnête, la résolution audio et le débit binaire ne sont pas toujours très importants. Vous ne pouvez pas vous fier à une fiche technique pour évaluer la qualité d’une enceinte : vous devez l’entendre en personne. Quoi qu’il en soit, je m’attends à ce que la MOTION X600 offre un son de haute qualité, en particulier en intérieur (où le haut-parleur orienté vers le haut sera particulièrement efficace).

Vous pouvez réserver la Anker Soundcore MOTION X600 dès aujourd’hui sur la boutique en ligne de Soundcore. Si vous versez un acompte de 1 euros lors de votre réservation, vous économiserez 50 euros sur votre commande, ce qui ramènera le prix de 200 euros à 150 euros seulement.