Honda prépare un SUV électrique plus grand et montre ses ambitions

Honda prépare un SUV électrique plus grand et montre ses ambitions

Honda a publié aujourd’hui son rapport d’activité pour 2023, dans lequel nous avons pris connaissance d’initiatives et d’étapes clés dans les plans de l’entreprise pour faire des vagues sur le marché florissant des véhicules électriques.

Pour commencer, Honda a confirmé que le nouveau modèle de VE SUV qui sera le premier à être équipé de sa nouvelle plateforme logicielle E&E a maintenant une date de sortie provisoire fixée à 2025.

Initialement, Honda ne prévoyait pas de déployer ses nouveaux véhicules e : Architecture avant 2026, c’est donc une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient cette refonte pour se mettre à niveau. E&E (ou Electric and Electronic) est une nouvelle plateforme de véhicules qui met davantage l’accent sur le logiciel et l’expérience de l’utilisateur. Les capacités et la sécurité des véhicules s’amélioreront tout au long de leur durée de vie grâce à des mises à jour logicielles régulières.

La sortie du nouveau SUV de Honda suivra celle des SUV Prologue et Acura ZDX, dont la sortie est prévue en 2024. Le Prologue de Honda sera un SUV de taille moyenne. Honda aurait besoin d’un SUV électrique plus grand avec trois rangées de sièges, un segment en pleine expansion. Le Prologue, en cours de développement, et le ZDX sont tous deux développés en collaboration avec GM et fonctionnent sur la plateforme Ultium EV du constructeur américain. Mais maintenant, Honda a un nouveau SUV qui lui est propre, ainsi que des plans pour étendre son partenariat avec GM et construire plusieurs autres VE « abordables » basés sur Ultium pour la vente en « 2027 et au-delà ».

Honda développe également des fonctions plus orientées vers le service, ainsi que des aides à la conduite pilotées par logiciel, telles que la conduite automatisée et l’assistance à la conduite. L’entreprise indique qu’elle a doublé le nombre d’embauches prévues pour soutenir ses efforts en matière de logiciels, grâce à un budget annuel de 100 milliards de yens consacré à ses véhicules électriques de nouvelle génération. Les nouveaux postes comprennent un responsable mondial de l’expérience utilisateur et plusieurs experts de l’expérience utilisateur numérique.

Un nouveau service énergétique

Honda a également présenté des plans visant à fournir de nouvelles solutions de recharge à domicile. Ces solutions utiliseront la plateforme SmartCharge de l’entreprise, qui tient compte de la composition spécifique de la batterie et des données télématiques de votre véhicule, ainsi que de la tendance de votre fournisseur d’énergie à charger pendant les périodes où l’offre d’énergie renouvelable est élevée et où la demande globale est faible.

Bien que l’annonce ait été peu détaillée, Honda affirme que cette nouvelle solution invitera les utilisateurs à essayer un nouveau service énergétique qu’elle fournira. Honda ne veut pas que votre VE gonfle votre facture d’électricité d’un centime de plus que nécessaire, ce qui semble être une bonne chose.

En outre, Honda prévoit d’investir davantage pour s’assurer que ses véhicules électriques sont compatibles avec les réseaux de recharge publics, y compris les stations existantes. Il semble que le constructeur automobile envisage également de déployer son propre réseau. L’entreprise s’est engagée à participer à ces efforts sur le long terme, ce qui sera essentiel si l’on considère qu’elle prévoit que 100 % de sa flotte sera entièrement électrique d’ici à 2040.

Honda a également annoncé aujourd’hui qu’il allait rééquiper trois usines Honda dans l’Ohio pour préparer les lignes de production à l’électrification et devenir son centre de production de VE en Amérique du Nord. Le constructeur automobile prévoit de construire 2 millions de véhicules électriques par an d’ici 2023, et de ne construire que des véhicules électriques et à pile à combustible dans le monde entier d’ici 2040.