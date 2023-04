Vous pouvez désormais vous connecter au même compte WhatsApp sur 4 téléphones au maximum

WhatsApp précise que chaque téléphone relié se connecte à WhatsApp de manière indépendante, de sorte que les messages, les médias et les appels sont chiffrés de bout en bout. Toutefois, si votre appareil principal est inactif pendant plus de 14 jours, vous serez automatiquement déconnecté de tous vos appareils compagnons.

