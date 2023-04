OneDrive ajoute de nouvelles fonctionnalités d’édition de PDF

OneDrive est déjà l’un des meilleurs outils pour stocker vos fichiers en ligne, et si vous l’avez déjà utilisé pour stocker des documents PDF, il est sur le point de devenir beaucoup plus utile. Bientôt, vous pourrez écrire sur ces documents sans quitter votre navigateur.

Comme l’explique Microsoft dans sa feuille de route Microsoft 365, OneDrive se dote de deux fonctionnalités clés pour faciliter l’édition de documents en ligne. La première, et la plus importante, est la possibilité d’écrire à la main dans un document directement à partir de OneDrive en utilisant l’option Modifier.

Cela vous permettra de signer rapidement un formulaire ou un contrat, de remplir quelques détails, etc. sans avoir besoin d’un éditeur local ou d’un outil spécialisé. Si un PDF contient également des formulaires à remplir, vous pouvez également les remplir en les tapant. Une fois cette opération effectuée, il vous suffit d’enregistrer le fichier PDF modifié sur votre compte OneDrive.

De nos jours, il est de plus en plus courant de remplir des documents par voie électronique. C’est plus sûr pour l’environnement, car cela n’implique pas d’imprimer physiquement du papier, et c’est généralement plus pratique pour toutes les parties concernées. Et même si, pour un contrat, vous préférerez peut-être un outil de signature électronique plus spécialisé, cette solution est suffisante pour remplir et signer électroniquement des documents plus occasionnels.

Le site Web de la feuille de route de Microsoft indique que le déploiement devrait commencer en mai, alors restez à l’écoute pour l’essayer à ce moment-là.