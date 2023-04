Motorola confirme que l’écran du Razr (2023) sera plus grand

Le Razr Lite, dont le nom officiel n’est pas non plus gravé dans le marbre, devrait être équipé d’un minuscule écran de couverture capable d’afficher les notifications de base, l’heure et les numéros de téléphone pour les appels entrants.

Selon les termes hyperboliques, mais pas complètement inexacts d’un haut responsable de Lenovo, nous sommes en présence d’un écran « plus grand que grand » qui semble mesurer 3,5 pouces de diagonale . C’est plus que les 2,7 pouces de l’extérieur du Razr (2022), qui étaient suffisamment impressionnants pour tenir à distance le minuscule écran de 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4 , par ailleurs excellent.