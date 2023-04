Microsoft Edge lance Workspaces qui permet de partager les onglets du navigateur

Un nouvel outil de compartimentage du navigateur semble être en route pour Microsoft Edge, selon une nouvelle entrée de la feuille de route de l’entreprise, qui indique que Workspaces pour Edge pourrait être mis en place pour une disponibilité générale en juin 2023.

Les Workspaces (espaces de travail) permettent aux utilisateurs d’Edge de partager plusieurs groupes d’onglets et de favoris avec des collègues, qui peuvent être construits pour s’adapter à de nombreux projets et équipes. Bien que cela ressemble beaucoup à la fonction Collections de Edge (qui vous permet déjà d’enregistrer et d’organiser des pages Web), Workspaces ajoute une autre couche de fonctionnalité en vous permettant de partager ces onglets enregistrés avec vos collègues, qui peuvent alors ajouter ou apporter des modifications aux onglets en temps réel.

Certains utilisateurs connaissent déjà Workspaces, qui est en avant-première publique depuis plus d’un an, et si d’autres peuvent se réjouir de l’amélioration de la productivité d’Edge, les utilisateurs personnels devront attendre. Pour pouvoir utiliser Workspaces, les utilisateurs doivent disposer d’un compte Azure Active Directory (Azure AD) et utiliser au moins la version 106 du navigateur de Microsoft. Il peut également être activé par la stratégie de groupe et nécessite que les utilisateurs aient accès à OneDrive for Business.

Le résumé de la feuille de route explique comment les tâches de navigation peuvent être organisées dans des fenêtres individuelles dédiées, qui sont automatiquement sauvegardées et mises à jour pour faciliter la collaboration en ligne.

Microsoft précise qu’elle ne partagera pas d’informations privées avec d’autres personnes lors de l’utilisation de votre espace de travail, notamment vos mots de passe, vos téléchargements, vos collections, vos extensions ou vos cookies. Il ne permettra pas non plus aux autres utilisateurs de voir « le contenu du site Web auquel vous êtes le seul à avoir accès », comme votre boîte de réception, et ne leur montrera rien de ce que vous regardez en dehors de votre espace de travail.

Edge Workspaces réservé aux entreprises

L’annonce publique de Microsoft dépeint l’image d’une équipe de recrutement d’une entreprise accueillant un nouveau membre du personnel en lui envoyant un seul Workspace de Edge, plutôt qu’une série de liens distincts. Il peut également s’agir d’un outil pratique si vous revenez à une tâche régulière, car vous pourrez alors accéder directement à un Workspace ouvert plutôt que de charger individuellement chaque page.

Microsoft n’est pas le seul à avoir décidé de rendre la navigation plus collaborative. Apple a annoncé que son équivalent — les groupes d’onglets pour Safari — serait lancé avec la sortie d’iOS 15 et de macOS Monterey vers la fin de l’année 2021. Google a annoncé une fonction similaire pour Chrome à la mi-2020.

La décision de Microsoft d’activer les groupes d’onglets uniquement pour les utilisateurs professionnels (contrairement à Apple et Google, qui ont activé les outils pour tous les utilisateurs) est particulière. TechRadar Pro a demandé à l’entreprise de confirmer si elle prévoyait un déploiement plus large prochainement.