Votre Samsung Galaxy S23 peut désormais améliorer vos photos grâce à l’IA

Et si cela ne vous suffit pas, Galaxy Enhance-X contient quelques outils d’édition supplémentaires (et quelque peu spécifiques). Vous pouvez supprimer les reflets ou les ombres des images, transformer une photo standard en une image en « mode portrait » ou corriger toute distorsion de l’objectif qui pourrait affecter une image (rappelez-vous que vous pouvez importer n’importe quelle image dans Enhance-X, même si elle n’a pas été prise avec votre smartphone).

Galaxy Enhance-X est un éditeur assez simple. Vous sélectionnez un effet (HDR Enhance, Fix Blur, Brighten, Sharpen) et réglez l’intensité selon votre goût. Un curseur vous permet de comparer la photo originale avec l’image modifiée, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer l’image modifiée dans votre galerie.

L’année dernière, Samsung a discrètement lancé une application expérimentale de retouche photo appelée Galaxy Enhance-X. Cet éditeur doté d’une intelligence artificielle peut prendre n’importe quelle photo et améliorer son effet HDR, supprimer le flou, se débarrasser des ombres et effectuer d’autres tâches avancées. Aujourd’hui, Galaxy Enhance-X est officiellement disponible pour les appareils de la série Galaxy S23 .