Windows 11 permettra bientôt de masquer la date et l’heure de la barre des tâches

La date et l’heure sont affichées dans la barre des tâches de Windows depuis plusieurs années, mais au moins dans le cas des précédentes versions de Windows, il n’était pas très difficile de les supprimer. Désormais, Microsoft vous permettra de les masquer dans la barre des tâches de Windows 11.

Depuis la dernière version de Windows 11 Insider, build 23440, le système d’exploitation a acquis la possibilité de supprimer la date et l’heure de la barre des tâches, laissant ainsi une vue claire de votre barre d’état système et de votre barre de notification. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur cette horloge, de choisir « Ajuster la date et l’heure » et de modifier les paramètres appropriés. Une fois que vous l’aurez fait, l’horloge disparaîtra.

Bien entendu, ce paramètre n’est pour l’instant disponible que pour les utilisateurs du programme Insider. Les personnes qui bénéficient du programme de mise à jour normal y auront probablement accès plus tard, au cours des prochains mois. Je ne vous recommande pas non plus d’accéder à la branche Insider uniquement pour cette fonctionnalité. Des bugs peuvent survenir, et surviendront probablement, et ils pourraient perturber votre flux de travail quotidien.

Parmi les autres ajouts à la barre des tâches, citons la réapparition d’une option permettant de diagnostiquer votre connexion Internet en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’icône du réseau, puis en cliquant sur « Diagnostiquer les problèmes de réseau ». En cliquant sur cette option, votre système d’exploitation recherchera les éléments potentiellement défectueux de votre connexion Internet, afin d’essayer de trouver le coupable — qu’il s’agisse d’une erreur de votre part ou de celle de votre fournisseur d’accès à Internet (FAI).

Si vous êtes un Insider, n’oubliez pas de consulter cette mise à jour dès maintenant.