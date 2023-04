Vous pouvez désormais envoyer des documents Word sur votre Kindle

Vous pouviez déjà utiliser le service « Send to Kindle » pour exporter des fichiers Word vers des appareils Kindle, mais cette nouvelle fonctionnalité réduit le nombre d’étapes et le temps nécessaire.

Plus important encore, Word sera même flexible en vous permettant de choisir comment vous voulez que le document apparaisse sur votre Kindle. Vous pouvez l’afficher comme un livre électronique , avec une mise à l’échelle des polices et une mise en page réglable pour que vous puissiez lire comme vous le souhaitez, ou comme un document imprimé , ce qui vous permet de lire le document tel qu’il est affiché dans Word.

Malgré la montée en puissance de Google Docs et d’autres alternatives, Microsoft Word reste l’une des applications de rédaction de documents les plus robustes qui soient. Elle s’améliore encore grâce à l’intégration avec les liseuses Kindle d’Amazon.