Le casque de réalité mixte Reality Pro d’Apple serait doté d’un chargeur propriétaire

Des rapports antérieurs suggèrent que la conception du bloc-batterie externe a été un sujet de discorde chez Apple , en raison de sa prétendue autonomie médiocre et de l’aspect pratique d’avoir à le transporter séparément. Toutefois, le dernier rapport en date affirme qu’Apple vendra également des blocs-batteries séparément afin que les utilisateurs puissent remplacer l’unité épuisée et poursuivre leur travail. Le casque, qui pourrait coûter environ 3 000 dollars, exécuterait une version légèrement modifiée des applications iOS et pourrait même servir d’écran secondaire pour votre Mac.

Mais, il semblerait que ce câble propriétaire ne soit pas un simple mécanisme à pousser et à verrouiller. Les utilisateurs devront tourner le câble dans le sens des aiguilles d’une montre pour le verrouiller dans une position fixe, afin de s’assurer qu’il ne tombe pas, en particulier lorsque les utilisateurs sont engagés dans des activités tout en portant le casque, comme faire de la musculation ou jouer à des jeux. De plus, l’une des extrémités de ce câble propriétaire est censée être reliée en permanence à la batterie, qui alimente le casque en énergie .

La dernière édition de la newsletter Power On de Bloomberg, rédigée par Mark Gurman, affirme que le Reality Pro sera équipé d’un « nouveau chargeur propriétaire » en plus d’un port USB-C .