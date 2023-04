Apple pourrait bientôt commercialiser les écouteurs Beats Studio Buds+ dont la rumeur fait état

Il semblerait qu’une nouvelle paire d’écouteurs Apple se profile à l’horizon. Comme MySmartPrice l’a d’abord rapporté, de nouveaux écouteurs sans fil Apple viennent d’apparaître sur le site de certification IMDA de Singapour.

Selon le certificat, chaque écouteur a son propre numéro de modèle, A2872 étant le numéro de modèle de l’écouteur gauche et A2871 celui de l’écouteur droit. Mais le plus intéressant, c’est que ces mêmes écouteurs ont également récemment reçu leur certification FCC, ce qui laisse présager un lancement très prochain.

The Beats Studio Buds+ found in iOS 16.4 RC have now been made live on the FCC’s website. https://t.co/sOcIiht3gzhttps://t.co/kkd3zpe4ZL

—Aaron (@aaronp613) April 18, 2023