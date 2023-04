Apple laisse entrevoir le lancement de nouveaux modèles de Mac de bureau

Il n’est pas certain que des annonces concernant le Mac soient faites lors de la WWDC, qui débute le 5 juin, mais d’ici là, nous pourrions avoir une idée plus précise de ce qu’Apple prévoit pour le reste de l’année.

Le Mac le plus susceptible de bénéficier d’un rafraîchissement est le Mac Pro : des rumeurs vont dans ce sens depuis plusieurs mois, et comme mentionné, un nouveau Mac Pro est attendu depuis longtemps, le modèle actuel ayant fait ses débuts en 2019. Il pourrait même se présenter avec sa propre puce M2 Extreme.

L’Apple Mac mini a déjà bénéficié d’une mise à jour majeure au début de cette année, et nous n’avons pas entendu beaucoup de fuites concernant une version 2023 de l’Apple Mac Studio — il a fait ses débuts en mars 2022 avec une puce M1, il est donc possible qu’un nouveau modèle voie le jour avant la fin de l’année.

Comme l’a repéré le développeur Nicolás Álvarez et relayé par 9to5Mac, le code à l’intérieur de l’application Localiser d’Apple pour macOS fait désormais référence à trois modèles de Mac inconnus , suggérant des lancements dans un avenir pas si lointain. Cependant, les noms dans le code ne nous disent pas grand-chose sur ces Mac : ils sont appelés Mac 14,8, Mac 14,13 et Mac 14,14.

Alors que l’événement annuel WWDC 2023 d’Apple approche à grands pas, les spéculations vont bon train sur le nouveau matériel qui pourrait être dévoilé en plus de l’habituelle profusion de mises à jour logicielles — et un indice majeur dans cette direction vient d’être lâché par Apple elle-même.