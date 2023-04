L’iPhone 15 Ultra pourrait écraser la concurrence avec un capteur photo Sony d’environ 1 pouce

Il a fallu 7 ans à Apple pour augmenter le nombre de mégapixels du capteur principal de l’iPhone, on peut donc supposer que la résolution du capteur photo ne changera pas de sitôt. Mais, Apple apportera d’autres changements et, selon une nouvelle rumeur, la caméra principale de l’iPhone 15 Ultra sera bien meilleur que le capteur de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro Max.

Selon Ice Universe, l’iPhone 15 Pro Max, qui sera connu sous le nom d’iPhone 15 Ultra selon de nombreux rapports, utilisera un nouveau capteur Sony pour la caméra principale. L’iPhone 14 Pro Max est équipé d’un capteur Sony IMX803 de 48 mégapixels, tandis que l’iPhone 15 Ultra sera doté d’un capteur IMX903.

iPhone 15 Pro Max :IMX903,1/1.14” — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

Selon la fuite d’aujourd’hui, l’une des principales différences entre les deux capteurs est que l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro Max mesure 1/1,28 pouce, tandis que le capteur IMX903 mesure 1/1,14 pouce. Les grands capteurs sont théoriquement meilleurs que les petits, car ils sont capables de capturer davantage de lumière et de détails.

Même si un capteur de 1/1,14 pouce n’est pas tout à fait la même chose qu’un capteur de 1 pouce, Ice Universe implique qu’il sera presque aussi bon. Selon un rapport publié en novembre, le IMX903 pourrait également avoir un niveau de signal de saturation deux fois plus élevé, ce qui devrait permettre de réduire le bruit et d’améliorer la plage dynamique.

Récemment, nous avons vu quelques smartphones Android chinois avec des capteurs de 1 pouce et ils se sont avérés être de sérieux défis pour les photophones de pointe qui s’appuient sur des capteurs à haute teneur en mégapixels et sur la photographie computationnelle. Un capteur principal plus grand pourrait aider Apple à dominer la concurrence.

Egalement un zoom optique 6x

Il est également fort probable que l’iPhone 15 Ultra soit équipé d’un nouveau capteur photo périscopique doté d’un zoom optique 6x. L’iPhone 15 Pro conservera probablement le téléobjectif 3x de l’iPhone 14 Pro Max.

Nous avons entendu des rumeurs sur le changement de design de l’iPhone 15 Pro, et si l’on ne peut pas affirmer avec certitude que les nouveaux smartphones abandonneront les boutons physiques, les rumeurs concernant la caméra sont plus crédibles. Les modèles haut de gamme devraient également être équipés d’un nouveau chipset de 3 nm et tous les modèles seront dotés de la Dynamic Island et d’un port USB-C. La nouvelle série sera probablement révélée en septembre.