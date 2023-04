La Samsung Galaxy Watch 6 pourrait bénéficier d’une importante mise à niveau de sa vitesse

Si Samsung respecte son calendrier habituel, nous pourrions avoir les successeurs de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro au mois d’août — et les nouvelles smartwatches pourraient bien être dotées d’une puissance supplémentaire.

Selon SamMobile, les modèles Galaxy Watch 6 seront équipés d’un nouveau processeur, le Exynos W980. Ce processeur est apparemment 10 % plus rapide que la puce Exynos W920 qui équipait les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 4.

Selon les sources de SamMobile, le processeur pourrait utiliser le processus de fabrication de 5 nanomètres, qui permet notamment de produire plus d’énergie dans un espace plus réduit, avec une consommation d’énergie moindre. En d’autres termes, il faut s’attendre à des montres plus rapides et dotées d’une plus grande autonomie.

On peut généralement se fier à SamMobile lorsqu’il s’agit de rumeurs concernant Samsung — et si vous ajoutez le fait que la Galaxy Watch 5 utilisait le même processeur que la Galaxy Watch 4, il semble très probable qu’il y aura une mise à niveau dans ce domaine cette année.

Nous avons déjà entendu dire que les montres connectées de cette année s’appelleraient la Galaxy Watch 6 Classic et la Galaxy Watch 6, et que l’un de ces appareils — potentiellement la Classic — ramènerait la bague rotative des smartwatches Galaxy du passé.

Une mise à niveau importante en vue

Les nouvelles montres auraient également un écran plus fin et des batteries de plus grande capacité que leurs prédécesseurs, selon SamMobile. Ces nouvelles smartwatches devraient être lancées en même temps que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5.

Il semble que l’arrivée de la très bonne Pixel Watch de Google ait poussé Samsung à redoubler d’efforts pour sa propre smartwatch Wear OS — et si ces rumeurs sont exactes, la série Galaxy Watch 6 sera une véritable mise à niveau. Non seulement ces appareils seront plus rapides à utiliser, mais nous aurons également droit à des améliorations esthétiques bien pensées, ainsi qu’à un petit quelque chose pour les fans de la Galaxy Watch : le retour de la bague tournante qui contribue à définir l’identité de la gamme.