Microsoft Copilot débarque sur Viva

Après avoir dévoilé le mois dernier Microsoft 365 Copilot, un outil de productivité doté d’une intelligence artificielle (IA) alimentée par la technologie ChatGPT d’OpenAI, Microsoft a annoncé qu’elle allait également ajouter cette technologie à son outil d’expérience client Viva.

Dans un article de blog, Microsoft suggère que l’ajout de l’IA à Viva « donnera la priorité à la productivité et à l’engagement des employés ». Copilot sera intégré à tous les aspects de Microsoft Viva, des objectifs à l’engagement, en passant par les sujets et les réponses.

Le géant de la technologie a également dévoilé Viva Glint, une plateforme de feedback pour les employés, qui intégrera également Copilot. L’IA permettra aux entreprises de passer au crible les commentaires des employés et d’identifier les domaines clés à améliorer en utilisant simplement le « langage naturel ».

Il est clair que le principal attrait de Copilot est de faire gagner du temps aux employés en facilitant l’exécution de tâches subalternes.

Tout comme les autres applications Microsoft 365 intégrant Copilot, Viva sera en mesure de produire des ébauches de contenu, telles que des recommandations pour les objectifs commerciaux et l’identification des obstacles, en se basant sur des invites humaines ou des documents antérieurs.

Copilot et l’engagement des employés

Mais, Microsoft pense également que les employés bénéficieront d’une « communication de haut niveau », c’est-à-dire qu’ils se sentiront connectés à leurs patrons.

À cette fin, Copilot dans Viva Engage permettra aux employeurs de faire rédiger des messages et des réponses pour eux, et laissera GPT-4 décider de la manière de personnaliser les messages en ce qui concerne le ton, la longueur et le sentiment.

« Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, qui évolue rapidement, la productivité des employés est considérée comme la clé de la performance — et c’est certainement vrai. Mais, il est important de se rappeler que la productivité seule ne peut pas conduire à un succès durable », a déclaré Kirk Koenigsbauer, vice-président de Microsoft 365, dans le blog de l’entreprise. « Avec Copilot, Microsoft Viva tire parti de l’IA de nouvelle génération pour accélérer cette nouvelle équation de la performance, où l’engagement et la productivité conduisent à de meilleurs résultats et à la réussite de l’entreprise ».