Le DJI Mavic 3 Pro avec sa triple caméra devrait être prochainement lancé

Le fabricant de drones DJI devrait bientôt commercialiser le Mavic 3 Pro, qui pourrait être le premier drone de la société avec trois caméras intégrées.

Selon les dernières rumeurs, le drone pourrait être disponible à l’achat dès le 25 avril, quelques semaines seulement après l’annonce du DJI Inspire 3. Des fuites partagées sur Twitter par @DealsDrone, nous apprennent que le DJI Mavic 3 Pro sera un drone très polyvalent avec trois caméras intégrées.

Mavic 3 Pro new leak? pic.twitter.com/DdBZSkdVUK — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) April 19, 2023

Cette caractéristique ne manquera pas d’enthousiasmer les photographes et vidéastes aériens, même si elle a un coût élevé. Le DJI Mavic 3 a été commercialisé au prix de 2 099 euros (version standard), 2 799 euros (version Fly More) et 4 799 euros (version Cine Premium), le Mavic 3 Pro sera donc probablement plus cher.

Les images partagées par @DealsDrone ne révèlent rien de nouveau sur le Mavic 3 Pro, mais elles confirment que le drone sera disponible dans un pack qui comprend le drone sans contrôleur et une option avec la télécommande DJI RC. De plus, une version plus haut de gamme du DJI Mavic 3 Pro Cine avec 1 To de stockage interne est attendue.

Quid de la triple caméra

Tout le monde s’interroge sur les distances focales offertes par les trois caméras. TechRadar note que les deux premières caméras du Mavic 3 Pro devraient être analogues à la caméra grand-angle principale du Mavic 3, avec un capteur CMOS 4/3 pouces et un objectif de 24 mm, ainsi qu’une seconde caméra téléobjectif de 162 mm avec un capteur CMOS de 1/2 pouce. La troisième caméra devrait être un téléobjectif moyen avec une longueur focale de 70 mm et une capacité vidéo 4K/60p.

Selon DroneDJ, @OsitaLV a fait allusion au développement d’un tel produit en août 2022, le drone pouvant être équipé d’un capteur CMOS de 4/3 pouces avec un objectif grand-angle de 24 mm, d’un capteur CMOS de 1 pouce avec un objectif de 50 mm et d’un capteur CMOS de 1/2 pouce avec un téléobjectif de 160 mm.

En attendant plus d’informations sur le DJI Mavic 3 Pro, il est clair que ce drone sera un excellent choix pour ceux qui recherchent une flexibilité photographique maximale à partir d’un drone compact.