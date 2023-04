Twitter promet de supprimer très prochainement les anciens badges bleus

En ce milieu de semaine, Twitter a annoncé qu’elle allait de l’avant avec son projet de supprimer les milliers de badges de vérification attribuées auparavant aux célébrités, aux politiciens, aux journalistes et à d’autres personnes, soit environ 20 jours plus tard que ce qui avait été promis initialement.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX

Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU

—Twitter Verified (@verified) April 19, 2023