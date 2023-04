Huawei devrait lancer la gamme Mate 60 au cours du troisième trimestre

Huawei a rompu avec la tradition ces deux dernières années en ne sortant qu’un seul flagship en 2021 et un autre en 2022. Auparavant, Huawei commençait chaque année en lançant ses smartphones de la série P, axés sur la photographie, et terminait l’année avec sa gamme Mate, technologiquement avancée. Mais en raison des restrictions imposées par les États-Unis à Huawei, l’entreprise a lancé la gamme P50 en 2021 et, l’année dernière, elle a été très appréciée en Chine où de longues files d’attente et une forte demande ont accueilli la gamme Huawei Mate 50.

Cette année, Huawei a déjà sorti les modèles P60 et un rapport de MyDrivers indique que la série Huawei Mate 60 sera disponible à l’achat au cours du troisième trimestre. Les smartphones Mate 60 devraient être équipés d’une version modifiée du chipset Snapdragon 8 Gen 2 qui ne fonctionnera pas avec les signaux 5G.

En comparaison, les modèles Huawei P60 sont équipés d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Ce dernier a également été modifié pour ne pas prendre en charge la connectivité 5G.

Depuis le Mate 50 Pro de l’année dernière et les modèles P60 et P60 Pro de cette année, Huawei a inclus une ouverture variable pour les caméras principales des appareils. L’ouverture peut être modifiée par l’utilisateur avec 10 positions entre f/1,4 et f/4. Il est également possible d’activer le réglage automatique, ce qui permet au smartphone de décider. La seconde génération de l’ouverture variable serait prévue pour la série Mate 60.

La série Mate 60 sera-t-elle équipée de HarmonyOS 3.1, comme la gamme P60 ? Ou bien HarmonyOS 3.2 sera-t-il disponible d’ici là ? Les modèles Mate 60 devraient offrir une connectivité par satellite en Chine et permettre aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages texte dans les zones dépourvues de signaux cellulaires. Le Mate 50 Pro de l’année dernière a introduit le mode d’urgence batterie faible qui, avec une autonomie de 1 %, permet aux utilisateurs de passer jusqu’à 12 minutes d’appels téléphoniques ou de disposer de trois heures d’autonomie en veille. Nous devrions voir cette fonctionnalité revenir en 2023.

Huawei lancera bien son smartphone le plus innovant et le plus avancé de l’année

Le Mate 50 Pro présente également le verre Kunlun de Huawei, conçu pour protéger l’écran des rayures et des chutes. Le fleuron de l’année dernière (et les téléphones P60 de cette année) de Huawei présentait également la plateforme photographique interne XMAGE du fabricant après l’expiration de son partenariat avec la société d’optique Leica.

La série Mate 50 a prouvé que Huawei pouvait encore fabriquer des appareils phares, et la série P60 a confirmé cette idée. Aujourd’hui, les fans de l’entreprise peuvent se réjouir de ce qui est traditionnellement son smartphone le plus innovant et le plus avancé de l’année.