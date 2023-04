Elon Musk a ciblé la date du 20 avril pour la suppression des anciennes coches bleues de Twitter

Au cours d’une semaine où le PDG de Twitter, Elon Musk, a changé son pseudo Twitter et a supprimé le « W » du nom de l’entreprise sur le siège social de Twitter à San Francisco, la nouvelle d’une date réelle [peut-être] vraie, et [peut-être] finale pour la suppression de toutes les anciennes coches bleues pourrait passer presque inaperçue.

Bien sûr, Musk a rendu l’affaire encore plus digne d’intérêt (ou ridicule) en choisissant le 20 avril, alias « 4/20 », comme date de retrait, dont la signification n’échappe pas aux aficionados du cannabis.

Final date for removing legacy Blue checks is 4/20 —Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Musk menace depuis des mois de supprimer les coches héritées et a récemment fixé la date au 1er avril, mais rien ne s’est passé. Au lieu de cela, l’entreprise a modifié le verbiage de la coche bleue pour les comptes hérités, qui se lit désormais comme suit : « Ce compte est certifié, car il est abonné à Twitter Blue ou parce qu’il avait obtenu une certification avec l’ancien système ».

En conséquence, il n’était plus possible de savoir si quelqu’un avait une coche bleue qui lui avait été accordée par l’ancienne direction de Twitter ou s’il payait les frais de 7,99 euros par mois.

Bien que le plan d’abonnement de Twitter soit antérieur à la prise de contrôle de l’entreprise par Musk fin 2022, c’est le PDG de Tesla qui a décidé de forcer les utilisateurs à payer pour la vérification. Le plan initialement bâclé ne demandait à personne de vérifier son identité et a donné lieu à des catastrophes, comme l’usurpation de l’identité d’Ely Lilly sur Twitter, qui prétendait que l’insuline était désormais gratuite.

Un abonnement peu prisé

Le nouveau système vous demande au moins de vérifier votre identité à l’aide d’une carte de crédit, mais le rêve de Musk de forcer des millions d’utilisateurs de Twitter à payer est peut-être en train de s’écrouler. Un récent rapport affirme que seulement 116 000 personnes se sont inscrites à Twitter Blue, et non les millions dont Musk a besoin pour transformer les services d’abonnement en un véritable générateur de revenus.

Si Musk s’en tient à ce plan, il pourrait bientôt être difficile de savoir qui, sur Twitter, est réel, a acquis de l’autorité ou est une véritable célébrité. Il n’est pas difficile d’acheter une coche bleue, de changer son nom Twitter (mais pas son pseudo officiel — la partie qui va avec « @ ») en quelque chose d’autre, comme « ElonMusk », et d’y glisser une photo de Musk. Seuls les plus perspicaces repéreront l’imposteur dans leur flux Twitter.

La croisade de Musk pour uniformiser les règles du jeu sur Twitter a peu de chances d’aboutir et bientôt, les seuls comptes « vérifiés » seront ceux de personnes qui ont activement payé, comme certains l’ont fait remarquer, pour « avoir l’air cool sans l’être ». La seule question qui demeure est la suivante : Musk va-t-il s’en tenir à la date du 20 avril ou, au fur et à mesure que Musk et Twitter rencontrent de plus en plus de réticences, va-t-il la repousser encore plus loin ?